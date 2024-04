Musikfestival in Kalifornien Lana Del Rey, Doja Cat & Co.: Stars machen sich fürs Coachella warm Am heutigen Freitag beginnt das erste Wochenende des diesjährigen Coachella-Festivals in Kalifornien. Zu den Headlinern gehören große Namen wie Lana Del Rey, Doja Cat und Tyler, the Creator. Superstar Taylor Swift will angeblich auch vorbeikommen – allerdings als Gast.