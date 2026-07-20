Musik Lance Bass wäre ‚besessen‘ davon gewesen, bei New Kids On The Block dabei zu sein

Lance Bass - EMA Gala - January2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 18:00 Uhr

Der NSYNC-Star enthüllt, dass er früher davon träumte, Teil der legendären Boyband zu sein.

NSYNC-Star Lance Bass hätte es geliebt, Teil von New Kids On The Block zu sein – der Boyband, die maßgeblich dazu beitrug, den Pop-Boom der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre zu prägen.

New Kids On The Block, die 1984 gegründet wurden und weltweit mehr als 80 Millionen Tonträger verkauften, dominierten nicht nur die Charts: Sie legten auch den Grundstein für den Boyband-Boom, der ihnen später folgte. Rund ein Jahrzehnt später starteten NSYNC durch. Die Gruppe war Teil einer neuen Welle von Bands, die direkt auf den Erfolg von New Kids On The Block aufbauten.

Zusammen mit Take That und den Backstreet Boys machten sie die 1990er- und frühen 2000er-Jahre zu einer goldenen Ära für Boyband-Fans – mit Stadiontourneen, Charterfolgen und einer neuen Generation von Pop-Hysterie. Für Lance war dieser Einfluss persönlich. New Kids On The Block seien die erste Gruppe gewesen, die in ihm den Wunsch weckte, selbst auf der Bühne zu stehen. „Meine Schwester war besessen. Es war eines meiner ersten Konzerte, mein erstes Stadionkonzert überhaupt, das ich besucht habe“, verriet der 47-Jährige gegenüber ‚People‘.

Es sei das erste Mal gewesen, dass er auf die Bühne geschaut und gesagt habe: „Das will ich machen. Das sieht unglaublich aus.“ Die späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre fühlten sich laut Lance wie „eine unschuldigere Zeit“ an – lange bevor soziale Medien und Smartphones den Umgang mit Berühmtheit für immer veränderten. „Sie hatten diese tolle Ära der späten 1980er und frühen 1990er, in der es einfach eine viel unschuldigere Zeit war, in der es keine Handys oder Ähnliches gab“, schilderte er. „Niemand machte ständig Fotos von dir. Ich glaube also, dass man Ende der 1980er mit viel mehr Dingen davonkam. Es war einfach, ich weiß nicht, so viel spaßiger.“ Der ‚Bye Bye Bye‘-Sänger fügte hinzu, dass er „besessen“ davon gewesen wäre, Mitglied von New Kids On The Block zu sein.