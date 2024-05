Leben wie ein Mönch für Tour Landhaus und Meditation: Das neue Leben des Oasis-Stars Liam Gallagher

Liam Gallagher lebt jetzt wie ein Mönch. (smi/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 15:39 Uhr

Der für Exzesse bekannte Liam Gallagher lebt "nun wie ein Mönch" auf dem Land. Sein neues Anwesen hat neben diversen Annehmlichkeiten auch einen Meditationsraum zu bieten. Hier bereitet sich der Ex-Oasis-Sänger auf eine Tour vor.

Der Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher (51) hat eine neue Oase auf dem Land gefunden. Laut "The Sun" hat der Musiker sich ein Landhaus gemietet. Hier soll er mit seiner Verlobten Debbie Gwyther leben. Knapp 18.000 britische Pfund soll das Anwesen nach den Informationen der Zeitung im Monat kosten. Das sind rund 21.000 Euro.

Video News

Das Haus liegt in den Cotswolds im Südwesten Englands. Die Gegend wird gerne als das "Herz Englands" bezeichnet. Die "Sun" zeigt Bilder des Rockstars, wie er durch die Landschaft läuft. Obwohl er sich mit einem weiten schwarzen Umhang mit Kapuze und einer riesigen Brille getarnt hat, spürte ihn die britische Boulevardzeitung auf. Laut zitierten Anwohnern ist Gallaghers Ankunft das Gesprächsthema schlechthin in der Umgebung.

Leben wie ein "Mönch" im Meditationszimmer

Neben elf Schlafzimmern, Fitnessraum, Sauna und einem Tanzsaal besitzt das Gebäude auch einen Meditationsraum. Der früher für Exzesse aller Art berüchtigte Liam Gallagher scheint sein Versprechen wahrzumachen, nun wie ein "Mönch" zu leben. Dies antwortete der Sänger kürzlich einem Fan auf die Frage, ob der Anhänger von Manchester City das FA-Cup-Finale seines Clubs gegen Manchester United am 25. Mai im Stadion verfolgen werde. Nein, sagte die Brit-Pop-Legende, er werde für seine nächste Tour proben und dafür wie in einem Kloster leben.

Liam Gallagher bereitet sich gerade auf seine Tour vor, die am 1. Juni 2024 startet. Zum 30. Jubiläum des stilbildenden Oasis-Albums "Definitely Maybe" zieht er solo durch England. Doch eigentlich hat er keine Lust mehr auf das Leben "On the Road". "Ich will nicht mehr auf Tour gehen. Ich will Zuhause bleiben", sagte er kürzlich in einem Interview. Der Grund: Seine Hündin Buttons, die er letztes Jahr aus einem Tierheim in Thailand holte. Sie will er nicht zu Hause lassen.