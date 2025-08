Stars Suche nach Laura Dahlmeier geht weiter – Was bisher bekannt ist Die Rettungsaktion für die schwer verletzte ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier läuft weiterhin unter extrem schwierigen Bedingungen. Die 31-Jährige war am 28. Juli 2025 beim Aufstieg am Laila Peak im pakistanischen Karakorum verunglückt. Gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss war Dahlmeier im alpinen Stil unterwegs. Ihr Management bestätigte den Unfall gegenüber dem ‚ZDF‘: „Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit […]