Stars Laura Maria Rypa: Schmerzen seit der Schwangerschaft

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2025, 14:00 Uhr

Laura Maria Rypa hat seit der Schwangerschaft Schmerzen.

Laura Maria Rypa leidet seit ihrer zweiten Schwangerschaft ständig unter Schmerzen.

Die Verlobte von Pietro Lombardi hat mit dem Sänger bereits zwei gemeinsame Kinder. Sohn Leano wurde am 8. Januar 2023 geboren und Sohn Amelio kam nur 1,5 Jahre später, am 22. August 2024, auf die Welt. Beide Schwangerschaften verliefen allerdings mit Komplikationen und Laura musste einige Zeit vor den Geburten im Krankenhaus verbringen.

Nun berichtet die Influencerin, dass sie aber auch nach den Schwangerschaften noch Probleme zu haben scheint. Sie klagt sogar über Schmerzen. „Es ist unabhängig davon, ob ich etwas esse oder nicht, und abends wird es meistens schlimmer. Mittlerweile strahlen die Schmerzen sogar in den Rücken aus, und ich weiß einfach nicht, was es sein könnte“, berichtete Laura jetzt auf Instagram und bat ihre Follower um Rat und Ideen: „Hatte vielleicht jemand von euch nach der Schwangerschaft ähnliche Beschwerden?“ Bisher ist Laura völlig ratlos, woher die Schmerzen kommen könnten. Sie war sogar bereits beim Arzt, der ihr allerdings nur freiverkäufliche Medikamente empfahl und zunächst nicht weiterhelfen konnte.

Laura ist sich allerdings sicher, dass es noch an der Schwangerschaft liegt, weil sie derartige Beschwerden vorher nicht hatte. Dabei hatten die Follower wohl erwartet, dass sie sich früher erholen würde, denn auch ihre Babykugel war schon in wenigen Tagen kaum noch zu sehen, wie Laura im August mit einem Post demonstrierte. In einer Collage zeigte sie sich erst schwanger, dann mit Baby Amelio auf dem Arm. Zwischen den Bildern, die im Krankenhaus aufgenommen wurden, lagen nur ein paar Tage. Trotzdem war Lauras Babykugel beim zweiten Bild schon deutlich geschrumpft.