Stars Lauren LaVera: Der Tod ihrer Großmutter inspirierte ihre Schauspielkarriere

Lauren LaVera - Terrifier 3 Sitges Film Festival - October 2024 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 18:00 Uhr

‚Terrifier 3‘-Star Lauren LaVera erzählte, dass der Tod ihrer Großmutter sie dazu inspirierte, ihren Traum, Schauspielerin zu werden, zu verwirklichen.

Die 30-jährige Schauspielerin erhielt begeisterte Kritiken für ihre Darstellung der „Final Girl“-Figur Sienna Shaw in Damien Leones gruseliger Fortsetzung, in der ihr heldenhafter Charakter erneut gegen den mörderischen Clown Art, gespielt von David Howard Thornton, antritt.

Bevor sie als die neue „Scream Queen“ des Horrors bezeichnet wurde, arbeitete Lauren als Optikerin, wobei es der Tod ihrer Großmutter war, die ihr erzählte, dass sie immer davon geträumt hatte, Tänzerin und Schauspielerin zu werden, der den Star dazu brachte, ihren Job aufzugeben und als Schauspielerin durchzustarten. In einem Interview gegenüber ‚SwaggerMagazine.com‘ verriet die Darstellerin: „Ich würde sagen, der Moment, auf den ich am stolzesten bin, war, als ich mit der Schauspielerei begann, denn vorher hatte ich einen echt tollen Bürojob. Ich war Optikerin in der Stadt und verdiente richtig gutes Geld. Aber ich stand meiner Großmutter sehr nahe und sie wollte immer Tänzerin und Schauspielerin werden. Sie hatte nicht einmal die Chance, es zu versuchen. Und als sie auf dem Sterbebett lag, war ich bei ihr und dachte: ‚Sie konnte ihren Traum nicht einmal verwirklichen.‘ Kurz nach ihrem Tod entschied ich mich dazu, es für sie zu versuchen, und kündigte meinen Job. Ich nahm noch am selben Abend meinen ersten Schauspielkurs, was so dumm ist, aber ich machte es, und zum Glück war das in einem Casting-Büro. Sie hielten dort Kurse ab und lernten mich kennen, und noch bevor ich einen Agenten hatte, luden sie mich zu Vorsprechen ein.” ‚Terrifier 3‘ ist ab jetzt in den Kinos.