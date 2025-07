Stars LeAnn Rimes: Affäre mit Eddie Cibrian machte sie zu einer leichten ‚Zielscheibe‘

LeAnn Rimes - O2 Arena 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 11:00 Uhr

LeAnn Rimes verriet, dass sie sich nach ihrer Affäre mit Eddie Cibrian wie eine leichte „Zielscheibe“ gefühlt habe.

Die ‚Can’t Fight The Moonlight‘-Sängerin und ihr heutiger Ehemann hatten ihre Beziehung Ende der 2000er Jahre begonnen, nachdem sie sich am Set von ‚Northern Lights‘ kennengelernt hatten, als Rimes jedoch noch mit Dean Sheremet und Eddie mit Brandi Glanville verheiratet war.

Über die Reaktionen auf ihre Affäre erzählte die Musikerin in einem Gespräch mit ‚Flow Space‘: „Mir ist sehr schnell klargeworden, dass viele Frauen verletzt wurden. Ich habe beide Seiten der Medaille erlebt – ich bin auch betrogen worden, also kenne ich dieses Gefühl. Aber so viele Frauen wissen nicht, wohin mit dieser Wut. Ich war eine Zielscheibe, auf die man leicht projizieren konnte.“ LeAnn und Eddie heirateten im Jahr 2011, die Hochzeit fand weniger als ein Jahr nach ihren Scheidungen statt. Die 42-jährige Sängerin sei heute an einem Punkt angelangt, an dem sie „den ganzen Wahnsinn“ und die Gegenreaktionen gegen das Paar aber nicht mehr „persönlich“ nehme. Rimes sagte: „Ich weiß, wofür ich in dieser Situation verantwortlich bin und versuche, das wiedergutzumachen. Aber wissen Sie, ich muss nicht den Schmerz der Welt auf meinen Schultern tragen, und ich glaube, das hat mir lange Zeit sehr zugesetzt.“