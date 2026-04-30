Musik LeAnn Rimes verschiebt zwei Konzerte wegen ’schwerer Krankheit‘

LeAnn Rimes - 2020 MusiCares Person Of The Year - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 11:00 Uhr

LeAnn Rimes verschiebt zwei Konzerte wegen 'schwerer Krankheit'.

LeAnn Rimes musste zwei Auftritte aufgrund einer „schweren Krankheit“ verschieben.

Die 43-jährige Singer-Songwriterin ist „am Boden zerstört“, dass ihre geplanten Konzerte in Spokane (Washington) am Donnerstag, den 30. April, und in Seattle am Freitag, den 1. Mai, im Rahmen ihrer 30-Years-of-Blue-Tour nicht stattfinden können. Stattdessen wird die ‚How Do I Live‘-Interpretin am 31. Mai in Spokane und am 2. Juni in Seattle auftreten. Am Mittwoch (29. April) erklärte LeAnn in ihren Instagram-Storys: „Aufgrund einer schweren Krankheit bin ich diese Woche nicht in der Lage zu reisen und aufzutreten. Es tut mir sehr leid, mitteilen zu müssen, dass die kommenden Shows in Spokane und Seattle verschoben werden. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Wir sehen uns sehr bald!“ Die zweifache Grammy-Preisträgerin fügte hinzu: „Es bricht mir wirklich das Herz, die Termine verschieben zu müssen, und ich bin unglaublich dankbar für eure Freundlichkeit und eure anhaltende Unterstützung, während ich mich erhole.“

Laut der ‚Life Goes On‘-Sängerin werden Ticketinhaber „zu gegebener Zeit“ über die Änderungen informiert, und alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Rückerstattungen sind über die jeweilige Verkaufsstelle möglich, falls Fans die neuen Termine nicht wahrnehmen können.

Erst letzte Woche feierten LeAnn und ihr Ehemann, der 52-jährige Schauspieler Eddie Cibrian, ihren 15. Hochzeitstag, der jedoch von „Tränen und Sorgen“ geprägt war, da es „sehr angespannte und herzzerreißende Situationen in der Familie“ gab. Die ‚I Need You‘-Sängerin schrieb auf Instagram: „Wir konnten uns für drei Tage zurückziehen, mitten in der Arbeit und während zu Hause in der Familie sehr belastende, herzzerreißende Dinge passierten. Es war ein anderer Jahrestag, voller Tränen und Sorgen, aber zwischendurch gab es auch Momente des Lachens und tiefer Dankbarkeit für unsere Liebe.“ LeAnn ist „sehr dankbar“, Eddie an ihrer Seite zu haben, mit dem sie die Söhne Mason (22) und Jake (19) hat. Sie fügte hinzu: „Tag für Tag gehen wir Hand in Hand durch die Achterbahn des Lebens … und ich bin so dankbar, dass wir das gemeinsam tun.“