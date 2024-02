Musik Leigh-Anne Pinnock: Musik soll Frauenpower teilen

Leigh-Anne Pinnock BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 14:00 Uhr

Leigh-Anne Pinnock möchte mit ihren Solo-Songs eine Botschaft von Frauenpower verbreiten.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin hat bisher zwei Singles veröffentlicht, ‚Don‘t Say Love‘ und ‚My Love‘, seit die Gruppe 2022 eine Pause eingelegt hat. Leigh-Anne ist stolz darauf, dass ihre ehemalige Band – die auch aus Perrie Edwards und Jade Thirlwall und ursprünglich Jesy Nelson bestand – so viele junge Mädchen und Teenager inspiriert hat, genau wie die Spice Girls vor ihnen. Deshalb möchte sie auch weiterhin mit ihrer eigenen Musik inspirieren.

Im Gespräch mit dem ‚Quem‘-Magazin sagte sie: „Wenn ich die Leute nicht inspiriere, habe ich nicht das Gefühl, dass ich meine Rolle erfülle, weißt du? Das ist etwas, was ich natürlich tun möchte: Frauen, Mädchen und alle anderen stärken. Das war schon immer eine sehr starke und wichtige Botschaft, die wir als Little Mix verbreiten wollten. Und das sind Dinge, die ich als Solokünstlerin mitnehme.“ Die 32-Jährige gibt zu, dass es eine Weile gedauert habe, bis sie sich daran gewöhnte, allein und ohne die Unterstützung der anderen Sängerinnen zu arbeiten. Nun hat sie aber das Gefühl, dass sie als Künstlerin wächst. Sie sagte: „Ich liebe jeden Moment dieser einzigartigen Erfahrung, auf mich allein gestellt zu sein. Jede Aufführung gibt mir ein Gefühl der Verbesserung, als würde ich mich mehr und mehr an mich anpassen. Mein Selbstvertrauen wächst mit jeder Show, aber ich erkenne auch, wie wichtig es ist, geduldig zu sein, während ich mich auf dem ungewohnten Terrain einer neuen Künstlerin bewege. Ich bin wirklich stolz auf das, was ich erreicht habe. Jede Herausforderung, die ich überwinde, stärkt meine Resilienz und formt mich zu einer robusteren Version meiner selbst. Es ist nicht einfach, etwas so Vertrautes hinter mir zu lassen, aber ich zeige mir selbst und der Welt, dass ich stark bin.“

Die ‚Touch‘-Hitmacherin hat ihr Debüt-Soloalbum zwar noch nicht veröffentlicht, aber sie schmiedet bereits Pläne, um mit der Arbeit an ihrem nächsten Album zu beginnen. Leigh-Anne hat ihren Fans versprochen, dass ihre erste Solo-LP im Jahr 2024 erscheinen wird. Sie sagte: „Ich werde Ende des Jahres wieder im Studio sein, was aufregend ist. 2024 wird es weitere Songs und mit Sicherheit ein Album geben. Ich denke immer darüber nach, mehr zu erschaffen und verschiedene Aspekte von mir selbst zu erforschen.“