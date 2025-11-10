Stars Leighton Meester hat ‚toxisches‘ Arbeitsumfeld erlebt

Leighton Meester - SAG Awards 2025 - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 14:00 Uhr

Die US-Schauspielerin enthüllt, dass sie im Laufe ihrer Karriere bereits viele Dinge mitmachen musste.

Leighton Meester packt über ihre Negativ-Erfahrungen als Schauspielerin aus.

Die ehemalige ‚Gossip Girl‘-Darstellerin ist derzeit als PR-Beraterin in der Comedy-Serie ‚I Love LA‘ zu sehen. Obwohl die HBO-Serie nicht auf Leightons eigenen Erfahrungen beruht, konnte sie sich mit vielen Aspekten der Geschichte identifizieren.

Im Interview mit dem ‚People‘-Magazin enthüllte sie: „Ich war schon in einem toxischen Arbeitsumfeld. Ich glaube, viele Menschen haben das erlebt – umgeben von Leuten, die irgendwie… ich weiß nicht, einfach einen Chef haben, der einen vielleicht nicht unterstützt oder so etwas.“ Co-Star Josh Hutcherson täuschte daraufhin Bestürzung vor und meinte: „In dieser Branche ist dir das passiert?“ Leighton antwortete: „Ich weiß. Es ist schockierend.“

Die Schauspielerin erklärte, dass es „wirklich Spaß gemacht“ habe, eine toxische Dynamik vor einem komödiantischen Hintergrund darzustellen. Sie selbst schätzt sich glücklich, ein enges Verhältnis zu ihrer eigenen PR-Beraterin zu haben. „Ich betrachte sie als meine Freundin“, schilderte Leighton. „Ich weiß nicht, ob sie das genauso sieht, aber ich mag sie wirklich sehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich entweder geschützt war oder einfach Glück hatte, was meine persönlichen Erfahrungen mit [PR-Leuten] betrifft.“

Die 39-Jährige enthüllte, dass sie im Laufe der Jahre einige komische Dinge in der Branche beobachtet habe. „Ich habe das aus der Ferne gesehen und einige seltsame Machenschaften miterlebt“, erzählte sie. „Und ich bin sicher, dass es noch viele weitere skurrile Szenarien gibt. Es macht Spaß, davon zu hören, aber man möchte sie nicht selbst durchleben.“