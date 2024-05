Stars Lena Gercke: Das ist Frauenpower

Lena Gercke / Kraftwerk-Mitte Berlin 100 Jahre Maybelline / Eventpress / Schraps / 05/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 10:00 Uhr

Für die ehemalige GNTM-Gewinnerin ist ihre Mutter seit jeher das größte Vorbild.

Lena Gercke lernte Frauenpower durch ihre Mutter kennen.

Die ehemalige GNTM-Gewinnerin gönnte sich bei den Filmfestspielen von Cannes eine Auszeit von ihrer Familie. Obwohl sie ihre zwei Töchter „natürlich vermisst“, gelang es der 36-Jährigen laut eigener Aussage „die Zeit zu genießen“. Dass durch die ‚Barbie‘-Regisseurin und diesjährige Jurypräsidentin Greta Gerwig das Thema Feminismus mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde, befürwortet Lena. Sie selbst sei mit einer starken Frau aufgewachsen, erzählt die Fernsehmoderatorin im Gespräch mit ‚spot on news‘: „Für mich geht Female Empowerment einher mit Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Dies wurde mir von meiner Mutter bereits von Grund auf in die Wiege gelegt – und ich verfolge sie seither mein gesamtes Leben.“

Ihre Mutter sei für Lena schon immer ein besonderes Vorbild gewesen, erklärt sie im Interview weiter. „Wir werden natürlich stark von unserer Mutter geprägt und beeinflusst. Ganz im positiven Sinne: Meine Mama ist eine wirklich unfassbar starke Frau und Persönlichkeit, die es schaffte, zwei kleine Kinder alleine großzuziehen. Das zeugt von Kraft und Stärke – und das bewundere ich sehr“, schwärmt der TV-Star. Diese Erfahrungen will Lena jetzt an ihre beiden Töchter weitergeben: „Ich möchte, dass sie selbstbestimmte Frauen werden, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, ihre Gefühle wahrnehmen und nach außen tragen, sich selbst so akzeptieren wie sie sind. Ich versuche sie dabei zu unterstützen, nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen zu leben.“