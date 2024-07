"Kümmere mich um meine Gesundheit" Lena Meyer-Landrut sagt auch die restlichen Shows ihrer Tour ab

Lena Meyer-Landrut hat eine Pause angekündigt. (jom/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 17:19 Uhr

Lena Meyer-Landrut hat ihren Fans eine traurige Botschaft überbracht: Die Sängerin muss auch ihre Konzerte in Stuttgart und Echternach absagen und sich nun "um ihre Gesundheit kümmern".

Lena Meyer-Landrut (33) hat am Mittwoch (24. Juli) alle restlichen Konzerte ihrer Tour zu ihrem Album "Loyal to myself" abgesagt. "Leider müssen wir auch die letzten Termine in Stuttgart und Echternach absagen", heißt es in einer Instagram-Story auf dem Account der Musikerin. Ein Großteil der Shows sei fast ausverkauft gewesen und es sei deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen, erklärt das "Team Lena" in dem Statement.

In einer weiteren Story meldete sich die Sängerin in einer Audiobotschaft selbst zu Wort: "Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste." Sie müsse auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen. "Ich wollte wenigstens eine kleine Sprachnachricht machen, damit ihr nicht nur einen unpersönlichen Text bekommt, sondern auch noch ein paar Worte von mir." Sie habe es so sehr genossen, für die Fans die vergangenen Live-Shows zu spielen, die sie mit ihrer Crew und der Band mit so viel Herzblut Abend für Abend auf die Beine gestellt habe.

Mit "heftigen Schmerzkrämpfen" in die Notaufnahme

Des Weiteren geht Meyer-Landrut auf ihre gesundheitlichen Probleme ein. Am Sonntag sei sie zum dritten Mal in den letzten Wochen kurz vor der Show "mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet. Jedes Mal erwischt es mich und meine Crew und die Band und natürlich auch euch Fans total unerwartet und jedes Mal ist es ein Schock, der für absolut niemanden schön ist." Deswegen müsse sie jetzt die Reißleine ziehen. Shows abzusagen "ist einfach absolut beschissen, es fühlt sich total falsch an, aber es geht nicht anders", betont die Sängerin. Sie mache jetzt mal eine kurze Pause und kümmere sich um ihre Gesundheit "und dann bin ich wieder zurück", verspricht sie. "Habt einen schönen Sommer."

Die Konzerte waren für den 26. Juli in Stuttgart und den 27. Juli in Echternach geplant. Zuvor musste Lena Meyer-Landrut bereits mehrere Rückschläge verkraften und Konzerte in Regensburg, Ansbach, München oder Wangen aufgrund der gesundheitlichen Beschwerden absagen.