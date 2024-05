Musik Lenny Kravitz: Auftritt bei der UEFA Champions League Finale Kick Off Show by Pepsi

Lenny Kravitz at the People's Choice Awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 16:00 Uhr

Lenny Kravitz‘ Auftritt bei der UEFA Champions League Finale Kick Off Show by Pepsi ist offiziell bestätigt worden.

Nachdem vor zwei Monaten darüber berichtet wurde, dass der ‚Fly Away‘-Künstler für die Halbzeit-Show im Londoner Wembley-Stadion am 1. Juni verpflichtet worden sei, wurde jetzt bestätigt, dass der 59-jährige Musiker vor dem Champions-League-Finale zwischen Dortmund und Real Madrid auftritt.

Neben den Lieblingssongs seiner Fans wird der Grammy-Gewinner zum ersten Mal auch die neuen Lieder seiner mit Spannung erwarteten LP ‚Blue Electric Light‘ live spielen. Lenny verkündete in einem Statement: „Ich freue mich wirklich auf meinen Auftritt bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show, die von Pepsi in London präsentiert wird, einer Stadt, die einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Es wird ein so aufregendes Ereignis vor einem Finale sein, das so vielen Leuten so viel bedeutet. Wir können es kaum erwarten, Ihnen alles zu zeigen, was wir zu bieten haben.“ Eric Melis, der Vizepräsident für globales Markenmarketing bei PepsiCo, fügte hinzu: „Als Marke mit einer reichen Tradition sowohl in der Musik als auch im Fußball, sind wir stolz darauf, in der Gastgeberstadt erneut Millionen von Zuschauern aus der ganzen Welt zusammenbringen zu können mit einem der bekanntesten Namen der Musikbranche für einen elektrisierenden Auftritt live im legendären Wembley-Stadion in London, in der Heimat von Musik, Sport und Unterhaltung.“