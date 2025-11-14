Stars Leo Woodall: Schattenseiten des Ruhms

Leo Woodall - November 2022 - GQ Men Of The Year Awards - Hyde Park, London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 11:00 Uhr

Leo Woodall glaubt, dass Ruhm schwer zu bewältigen ist, da „es einen verwirren kann, wenn man zum Objekt wird“.

Der 29-jährige Schauspieler rückte ins Rampenlicht, als er 2022 eine Rolle in der zweiten Staffel der TV-Serie ‚The White Lotus‘ bekam und anschließend eine Rolle in dem Netflix-Hit ‚Zwei an einem Tag‘ und der Komödie ‚Bridget Jones: Verrückt nach ihm‘ erhielt – und er gibt zu, dass es negative Folgen haben kann, wenn man als „superwichtig“ behandelt wird.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Times‘: „Objektiviert zu werden, kann einen ein bisschen durcheinanderbringen. Aber einfach nur Schauspieler zu sein und behandelt zu werden, als wäre man superwichtig, ist schwer zu bewältigen. Ich rette doch keine Leben, oder? Verrückte Sachen wie Leute, die man nicht kennt, die deinen Namen schreien, sagen, dass sie dich lieben und dich heiraten wollen. Man darf sich von diesem Lärm – ob gut oder schlecht – nicht verrückt machen lassen, sonst wird man … ein Idiot.“ Der Schauspieler betonte auch, dass er es nicht mag, wenn er in London mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und angestarrt wird. Er fügte hinzu: „Wenn es [in der Londoner U-Bahn] heiß und stickig ist und ich merke, dass mich die Leute anstarren, finde ich das unangenehm.“