Film Leo Woodall lernte Monate lang Klavier für seine Rolle in ‚Tuner‘

Leo Woodall - November 2025 - Famous - Nuremberg UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2026, 11:00 Uhr

Leo Woodall hat verraten, dass er viele Stunden investieren musste, um für seine Rolle als Niki White in dem Krimi-Thriller 'Tuner' Klavier spielen zu lernen.

Leo Woodall verbrachte Monate damit, für seine Rolle in ‚Tuner‘ das Klavierspiel zu meistern.

Der 29-jährige Schauspieler spielt in Daniel Rohers Krimi-Thriller Niki White, einen einst begabten Klavierspieler, der sein außergewöhnliches Gehör nutzt, um zum Dieb zu werden, nachdem er wegen der Hörstörung Hyperakusis nicht mehr auftreten kann. Er verriet den umfangreichen Prozess, den er und Co-Star Havana Rose Liu durchliefen, um das Instrument zu lernen.

„Sowohl Havana als auch ich hatten monatelang täglich stundenlanges Training. Niki ist ein Jahrhunderttalent, und ganz am Anfang war ich irgendwie naiv begeistert davon, dass ich dieses Talent lernen und zu diesem Virtuosen werden würde, und dann sagten sie, dass das etwas mehr brauche als ein paar Monate Klaviertraining“, sagte Leo zu ‚IndieWire‘. Der Schauspieler hatte zuvor noch nie Klavier gespielt, sich aber schon immer besonders zu diesem Instrument hingezogen gefühlt. Er fügte hinzu: „Ich bin nicht besonders musikalisch. Ich liebe Musik und kann mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen, aber Musik zu erschaffen und Musik zu spielen war nie etwas, das ich gemacht habe. Aber das Klavier hatte immer irgendwie, ich weiß nicht, immer mehr mein Interesse geweckt als andere Instrumente.“

Woodall – dessen Alter Ego auch Klavierstimmer ist – erklärte auch, dass er überrascht gewesen sei, wie komplex der Prozess war. Der ‚One Day‘-Darsteller sagte: „Es ist so viel komplizierter, als ich dachte, denn ich habe auch gelernt, wie man Klaviere stimmt. Jedes einzelne Klavier wird anders sein, und die Art, wie man die Taste anschlägt, wird jede einzelne Saite in diesem Instrument beeinflussen. Es steckt so viel mehr dahinter, als ich ursprünglich gedacht hatte.“

Leo ist in ‚Tuner‘ an der Seite von Dustin Hoffman zu sehen, der Nikis Mentor Harry Horowitz spielt, und brachte seine Bewunderung für den ‚Rain Man‘-Darsteller zum Ausdruck. Der ‚Bridget Jones: Mad About the Boy‘-Star sagte: „Er macht das Schauspielern viel einfacher. Allein seine Präsenz im Moment, in einer Szene und mit dir ist meiner Erfahrung nach unübertroffen. Ich mochte ihn ohnehin schon, deshalb war es für mich schwieriger, all die Momente zu spielen, in denen ich genervt von ihm bin, wenn Niki diese Augenroll-Momente hat.“