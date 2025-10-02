Stars Leonardo DiCaprio zollt Jane Goodall Tribut

Bang Showbiz | 02.10.2025, 09:00 Uhr

Der Star hat Dr. Jane Goodall als 'wahre Heldin für den Planeten' gewürdigt.

Leonardo DiCaprio hat Dr. Jane Goodall als „wahre Heldin für den Planeten“ gewürdigt.

Der 50-jährige Schauspieler hat der Tierschützerin Tribut gezollt, nachdem sie am Mittwoch (01. Oktober) im Alter von 91 Jahren während einer Vortragsreise in Kalifornien verstorben war. DiCaprio hat die Menschen dazu aufgerufen, zu Ehren der Zoologin für Naturschutzorganisationen zu spenden.

Auf Instagram schrieb der Oscar-Preisträger: „Heute haben wir eine wahre Heldin für unseren Planeten, eine Inspiration für Millionen und eine liebe Freundin verloren. Jahrzehntelang bereiste Jane mit unermüdlicher Energie die Welt und weckte in Generationen das Bewusstsein für die Wunder der Natur. Sie sprach direkt zur nächsten Generation und vermittelte Hoffnung, Verantwortung und den Glauben, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann.“ Er fügte hinzu: „Sie inspirierte Millionen dazu, sich zu engagieren, zu handeln und zu hoffen. Sie hat nie aufgehört. Mein tiefstes Beileid gilt ihrer Familie. Bitte schließen Sie sich mir an, um ihr Vermächtnis zu ehren, indem Sie @janegoodallinst und andere Naturschutzgruppen unterstützen, die ihr am Herzen lagen.“ Man müsse ihre Fackel weitertragen, „um unser gemeinsames Zuhause zu schützen“, so DiCaprio weiter.

Jane Fonda erklärte, dass ihr „das Herz bricht angesichts der Nachricht“ von Janes Tod, als sie die Arbeit der Aktivistin würdigte, die als weltweit führende Expertin für Schimpansen galt und für ihre 65-jährige Studie über diese Tiere in Tansania bekannt war. Und auch Michael Douglas würdigte Jane. Er schrieb: „Ruhe in Frieden, meine Kollegin und UN-Friedensbotschafterin Dr. Jane Goodall. Ihr Vermächtnis wird für immer in Erinnerung bleiben, dank ihres unerschütterlichen Engagements für unseren Planeten.“

Viele weiter Prominente zollten der Tierschützerin für ihr unermüdliches Engagement via Instagram Tribut.