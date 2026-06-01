Film ‚Lebende Legende‘: Mads Mikkelsen begeistert über Arbeit mit Martin Scorsese bei ‚What Happens at Night‘

Mads Mikkelsen - Cannes Film Fest- Cannes Film Fest - Beach Party - Indiana Jones 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 21:00 Uhr

Mads Mikkelsen hat die Gelegenheit genossen, mit seinem 'Helden' Martin Scorsese an dessen kommendem Film 'What Happens at Night' zu arbeiten.

Mads Mikkelsen fühlte sich geehrt, mit einer „lebenden Legende“ wie Martin Scorsese an ‚What Happens at Night‘ zusammenzuarbeiten.

Der 60-jährige Schauspieler steht gemeinsam mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence für den kommenden gotischen Psychothriller vor der Kamera und war begeistert davon, mit seinem „Helden“ hinter der Kamera arbeiten zu können.

„Wenn man mit seinen Freunden arbeitet, macht man einfach sein Ding. Ob wir in 20 Jahren noch jemand sein werden oder nicht, wird die Zeit zeigen“, sagte Mikkelsen im Gespräch mit ‚Collider‘. „Ich arbeite mit einer lebenden Legende. Das ist der Mann, dessen Filme ich als kleiner Junge und junger Mann gesehen habe, und sie haben meine Sicht darauf verändert, wie Filme gemacht werden, lange bevor ich Schauspieler werden wollte.“ Für ihn sei Scorsese der Größte. Er fügte hinzu: „Man sagt immer, man solle seine Helden nie treffen, aber in diesem Fall ist das eine Lüge. Er ist so lustig, so energiegeladen und so präsent. Ich fühle mich gesegnet, dass er mich angerufen hat.“

Der ‚Casino Royale‘-Darsteller erklärte aber, dass er bei der Arbeit an ‚What Happens at Night‘, der 2027 erscheinen soll, seinen „Fanboy-Hut“ absetzen musste. Mikkelsen sagte: „Ich kann mein Ding machen. Ich bin ziemlich gut darin zu vergessen, in welchem Umfeld ich mich befinde, weil man das muss. Manchmal setzt man auf einem großen Set den Fanboy-Hut auf, wenn man einigen seiner Helden begegnet. Aber dieser Fanboy-Hut funktioniert nicht wirklich. Man muss ihn wegwerfen.“ Er fügte außerdem hinzu, dass Scorsese es ihm sehr leicht gemacht habe: „Es klingt wie ein Klischee, aber er ist so bodenständig, so lustig und so angenehm im Umgang. Er macht es einem wirklich leicht.“

Neben diesem Projekt arbeitet der dänische Schauspieler für ‚The Last Viking‘ bereits zum sechsten Mal mit Regisseur Anders Thomas Jensen zusammen und bewundert dessen „einzigartige“ Arbeitsweise. Mikkelsen sagte: „Was ich an seiner Art, Filme zu machen, liebe, ist, dass sie einzigartig ist. Es gibt niemanden wie ihn. Man erkennt natürlich ein bisschen die Coen-Brüder und ein wenig Tarantino-Gewalt, aber am Ende des Tages ist es sein eigenes Universum und seine eigene Tonalität. Das spricht mich an. Er erzählt immer Geschichten über die großen Themen des Lebens – Leben und Tod, Gut und Böse.“

Der ‚Hannibal‘-Star fuhr aber fort, dass sein Kollege sich „selbst erwürgen“ würde, wenn er diese Themen eins zu eins erzählen würde: „Er fände das viel zu prätentiös. Deshalb verpackt er alles in Wahnsinn und völliges Chaos von Figuren. Darin steckt eine Kerngeschichte, die sehr poetisch ist, und ich denke, das ist eine einzigartige Art, Filme zu machen. Wir können uns glücklich schätzen, dass er Däne ist.“