Auf Schurkenrollen abonniert „Lethal Weapon 3“-Darsteller Alan Scarfe ist tot

Alan Scarfe verstarb an Darmkrebs. (lau/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 21:16 Uhr

Der profilierte Theater-, Film- und Fernsehdarsteller Alan Scarfe ist tot. Er starb bereits Ende April im Alter von 77 Jahren, wie seine Familie bekannt gegeben hat.

Trauer um Alan Scarfe (1946-2024). Der britische Schauspieler, der unter anderem durch seinen Auftritt im Actionfilm "Lethal Weapon 3" aus dem Jahr 1992 bekannt war, ist tot. Scarfe verstarb bereits am 28. April dieses Jahres, teilte seine Familie mit. In einem Nachruf heißt es, er sei "friedlich" in seinem Haus in Longueuil, Kanada, gestorben. Als Todesursache wird Darmkrebs angegeben.

Video News

Bekannt aus "Star Trek: The Next Generation" und "Double Impact"

Scarfe begann seine Schauspielkarriere in den 1970er Jahren am Theater. Im Lauf seiner langen Karriere spielte er wiederholt Schurken – so etwa im bereits erwähnten "Lethal Weapon 3" oder im Actionfilm-Klassiker "Double Impact" (deutscher Titel: "Geballte Ladung") aus dem Jahr 1991, mit Jean-Claude Van Damme (63) in einer Doppelrolle. Auch in Sci-Fi-Serien trat der Darsteller auf. So wirkte er etwa in je einer Episode der "Star Trek"-Serien "The Next Generation" und "Raumschiff Voyager" mit.

"Science-Fiction in Film und Fernsehen, vor allem wenn man eine außerirdische Figur mit fantastischem Make-up spielt, ist ideal für Schauspieler mit einem starken Bühnenhintergrund", sagte Scarfe in einem Interview aus dem Jahr 2007. "Die Produktionen brauchen diese Art von Größe und Intensität der Darstellung. Als Klingone kann man nicht wirklich nuscheln."