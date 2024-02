17. Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ 2024: Die Social-Media-Stars unter den Promitänzern

Stefano Zarrella und Sophia Thiel haben eine große Instagram-Followerschaft. (jom/spot)

SpotOn News | 23.02.2024, 14:30 Uhr

Am 23. Februar startet "Let's Dance" in eine neue Runde. Welche Promitänzerinnen und Promitänzer sind in der Social-Media-Welt bestens bekannt?

Die 17. Staffel "Let's Dance" startet am 23. Februar mit der großen Kennenlernshow bei RTL (auch via RTL+). Wer Runde um Runde weiterkommt, entscheiden neben der Jury auch die Zuschauer. Ein Blick auf die Instagram-Zahlen könnte Aufschluss darüber geben, welche prominenten Tänzerinnen und Tänzer eine große Fangemeinde hinter sich haben.

Sportlerin und Sängerin weit vorne

Sportlerin und Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) hat sich in ihrer Social-Media-Karriere eine beachtliche Followerschaft aufgebaut. Ihr folgen 1,3 Millionen Menschen bei Instagram. Schauspielerin und Musikerin Lina Larissa Strahl (26) hat rund 820.000 Follower hinter sich. Ann-Kathrin Bendixen (23), Content Creatorin und Autorin, bringt es auf ihrem Instagram-Account "affe_auf_bike" auf rund 480.000 Followerinnen und Follower. Bendixen bereist mit ihrem Motorrad die Welt und lässt ihre Community daran teilhaben. Über ihre Abenteuer hat sie auch schon ein Buch geschrieben. Comedienne Maria Clara Groppler (24) hat etwa 200.000 Follower, gemeinsam mit Partner Phil Laude (1,6 Millionen Abonnenten) hat sie noch den Account "almansumdiewelt" mit etwa 92.000 Follower.

Jana Wosnitza (30), die ihren Followern einen Einblick in ihr Leben als Sportjournalistin und NFL-Moderatorin gibt, hat in etwa 144.000 Abonnenten. Dem Model Eva Padberg (43) folgen auf "thepberg" rund 53.000 Abonnenten. Sarah Connors (43) Schwester, Sängerin Lulu (31), hat auf ihrem Account "lvlv.mvsic" rund 33.000 Follower.

Der Social-Media-Star unter den Promitänzern

Bei den Männern hat ein Food-Influencer die Nase vorn. Stefano Zarrella (33), der bei Instagram seine Rezept-Videos mit seiner Followerschaft teilt und für die Clips regelmäßig mit bekannten Persönlichkeiten wie Sally Özcan ("sallyswelt") zusammenarbeitet, hat 1,8 Millionen Instagram-Fans. Entertainer und Autor Biyon Kattilathu (39) kann auf seinem Account "biyon" rund 830.000 Follower verbuchen.

Dem "Der Bergdoktor"-Star und Sänger Mark Keller (58) folgen 195.000 Menschen. Tänzer und Fitnesscoach Detlef Soost (53), der auch ein Ernährungs- und Fitnessprogramm anbietet, hat 105.000 Follower hinter sich. Sänger Gabriel Kelly (22), der seine Community auf seine musikalische Reise mitnimmt, hat rund 75.000 Abonnenten. Comedian Tony Bauer (28) bringt es auf seinem nicht verifizierten Account auf rund 21.000 Follower. Unternehmer und "Der Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz (34) bildet mit etwa 11.000 Followern das Schlusslicht.

Übrigens: Nicht nur die Promis, auch die Profitänzer, die ihnen zur Seite stehen werden, sind in der Social-Media-Welt durchaus bekannt. Vorne mit dabei sind Ekaterina Leonova (36) mit 293.000 Followern, Massimo Sinató (43) mit 264.000, Kathrin Menzinger (35) mit 196.000 und Valentin Lusin (36) mit 110.000 Abonnenten.