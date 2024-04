Stars Let’s Dance: Das sind die Tänze der Woche

Detlef Soost - May 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 13:43 Uhr

Am morgigen Freitag werden die verbliebenen Kandidaten mit verschiedenen Choreografien einheizen.

Bei ‚Let’s Dance‘ gibt es am Freitagabend einen wilden Mix.

Die Kandidatengruppe der diesjährigen Staffel des RTL-Formats schrumpft Woche um Woche weiter. In der vergangenen Folge mussten ausnahmsweise gleich zwei Paare ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen. Sowohl Biyon Kattilathu und seine Partnerin Marta Arndt als auch Sophia Thiel und Alexandru Ionel erhielten nicht ausreichend Zuschauerstimmen und mussten ihren Kontrahentinnen und Kontrahenten das Feld überlassen. Damit sie am morgigen Freitagabend (26. April) nicht dasselbe Schicksal ereilt, werden sich die verbliebenen Teilnehmer deshalb wohl ganz besonders ins Zeug legen. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung teilten die ‚Let’s Dance‘-Macher jetzt mit, welche Tänze die Promis und ihre Profipartner für die achte Show im Gepäck haben.

Dabei wird schnell ersichtlich, dass die Zuschauer dieses Mal eine interessante Mischung aus Choreografien erwarten können, denn nur zwei Tänze werden doppelt interpretiert: Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin sowie Mark Keller und Kathrin Menzinger zeigen eine Samba, während Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov sowie Detlef Soost und Ekaterina Leonova mit einem Quickstep überzeugen wollen. Lulu Lewe und Massimo Sinató tanzen einen Contemporary, Tony Bauer und Anastasia Stan heizen mit einem feurigen Paso Doble ein. Gabriel Kelly und Malika Dzumaev mögen es dagegen klassisch: Sie legen einen Wiener Walzer aufs Parkett. Die achte Ausgabe von ‚Let’s Dance‘ ist am morgigen Freitag ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.