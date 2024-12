Medienbericht „Let’s Dance“: Ist Simone Thomalla 2025 dabei?

Simone Thomalla könnte 2025 auf dem Parkett von "Let's Dance" tanzen. (mia/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 00:25 Uhr

Simone Thomalla könnte 2025 das erste Mal bei "Let's Dance" auftreten, wie "Bild" berichtet. Die Schauspielerin soll schon lange auf dem Wunschzettel der Show-Macher stehen. Ihre Tochter Sophia gewann im Jahr 2010 die Show.

Während auf RTL am Freitagabend (20. Dezember) "Let's Dance – die große Weihnachts-Show" über die Bildschirme flimmerte, hat "Bild" eine angeblich erste Kandidatin der nächsten Staffel der Tanz-Show vermeldet. Demnach soll Simone Thomalla (59) in der Show 2025 auf dem Parkett stehen.

"Bild" berichtet auch, dass Thomalla schon seit Jahren auf dem Wunschzettel der Macher der Show stünde. Aufgrund der Überschneidungen mit ihrer ZDF-Serie "Frühling" soll die Schauspielerin bis dato allerdings immer abgesagt haben. RTL äußerte sich zu den "Bild"-Informationen bisher nicht.

Tochter Sophia Thomalla war schon "Let's Dance"-Gewinnerin

Sollte sich das Gerücht ihrer "Let's Dance"-Teilnahme bewahrheiten, würde Thomalla in der 18. Staffel der beliebten Tanz-Show in die Fußstapfen, oder besser Tanzschuhe, ihrer Tochter treten. Sophia Thomalla (35) hatte 2010 den ersten Platz bei "Let's Dance" belegt.

Casselly ist "Christmas Dancing Star 2024"

In der Weihnachtsausgabe tanzten am Freitagabend die Promis Gabriel Kelly (23), René Casselly (28), Tony Bauer (29), Evelyn Burdecki (36), Amira Aly (32) und Julia Beautx (25) zu Weihnachtsliedern mit ihren Tanzpartnern und Tanzpartnerinnen um den Titel "Christmas Dancing Star 2024". Durchsetzen konnten sich – mit viel Lob von der Jury und Standing Ovations des Studio-Publikums – Akrobat René Casselly und Profitänzerin Kathrin Menzinger (36). Sie gewannen einen Geldpreis von 10.000 Euro, der an die Naturschutzorganisation Big Life Foundation gespendet wird.