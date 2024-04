Keiner tanzt in Show sechs ab „Let’s Dance“: Partnertausch ganz ohne Promi-Aus

Detlef D! Soost lieferte in Show sechs von "Let's Dance" den besten Promi-Tanz des Abends ab - diesmal aber ohne seine hier abgebildete Profi-Partnerin Ekaterina Leonova. (wue/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 23:54 Uhr

Für die sechste Show der aktuellen "Let's Dance"-Staffel mussten die Promis ihre Profis tauschen. Daher gewährte RTL den Kandidatinnen und Kandidaten eine Schonfrist.

Ein vorzeitiger Abschied blieb am 12. April allen Promis bei "Let's Dance" erspart, denn für die neue Ausgabe der RTL-Tanzshow – auch bei RTL+ – mussten die Kandidatinnen und Kandidaten vorübergehend ihre bisherigen Profis tauschen. Da die Umgewöhnung auch so einige Herausforderungen mit sich brachte, gab das Moderations-Duo Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) gleich zu Beginn der Sendung bekannt, dass in dieser Woche kein Promi die Show verlassen muss. Trotzdem sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer wie gewohnt für ihre Favoriten anrufen, denn zum einen behalten die Stimmen für die nächste Show ihre Gültigkeit. Zum anderen durfte sich der am Ende der Sendung führende Promi über einen Bonuspunkt für die nächste Sendung am kommenden Freitag freuen.

Heiße Samba und gehetzter Quickstep

Den munteren Tanzshow-Reigen leitete Jana Wosnitza (30) mit Massimo Sinató (43) ein. Die Moderatorin und ihr Tanzpartner bekamen vom Publikum für ihre Samba viel Gejubel, das Jury-Trio Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) äußerte aber auch ein wenig Kritik. Obwohl letzterer das Ganze "caliente" fand, kamen am Schluss nur 23 von 30 möglichen Punkten zusammen.

Der Autor Biyon Kattilathu (39) widmete sich daraufhin mit Malika Dzumaev (33) einem Quickstep. "Du siehst manchmal gehetzt aus", urteilte Llambi. Kattilathu habe ihm zufolge "unheimliche Probleme" in seiner Haltung und der Tanz habe dem Juror "überhaupt nicht gefallen". Mabuse meinte, dass der Promi zu sehr seine Unsicherheit gezeigt habe und so gab es leider nur mittelmäßige 18 Punkte.

Im Anschluss konnten Detlef D! Soost (53) und Kathrin Menzinger (35) die Jury mit ihrem Wiener Walzer jedoch von sich überzeugen. González habe in der Show den Standardtanz gar noch nie mit so viel Leidenschaft gesehen – und so sicherte sich das Duo verdiente 27 Zähler. Auch Mark Keller (58) und Ekaterina Leonova (36) holten die Jury ab. Mabuse gefiel insbesondere die Anfangssequenz des Schauspielers, bei der sie sich "wirklich wow" gedacht habe. 25 Punkte.

Wenn aus Unterhaltung Hass wird

Sichtlich mitgenommen nach ihrem "Holzfäller-Cha Cha Cha" mit Vadim Garbuzov (36) zeigte sich Ann-Kathrin Bendixen (24), die im Internet viele hasserfüllte Kommentare über sich lesen muss. Im Gespräch mit dem Sender erklärte Bendixen vor der Show: "Ich verstehe nicht, warum Menschen so böse Sachen schreiben. Ihr könnt ja super gerne kritisieren, […] aber dieses auf Charakter gehen und dieses Runtermachen" treffe sie. Zwar bekam Bendixen für die laut Llambi "technisch sehr überschaubare" Leistung nur 14 Punkte, unter anderem Mabuse, González und Swarovski versuchten die junge Influencerin aber zu trösten. Selbst der Sender bezog auf Instagram Stellung: "Vadim hat es so schön und richtig gesagt: 'Let's Dance' ist eine Unterhaltungssendung! Hier hat Hass keinen Platz. Ann-Kathrin, wir finden dich ganz großartig und wir sind stolz auf die Reise, die du bis hier hin bei uns gemacht hast."

"Zeig uns, was du kannst", forderte Mabuse später die Sängerin Lulu (32) auf, die einen Slowfox mit Alexandru Ionel (29) gezeigt hatte. Die Leichtfüßigkeit aus der vorangegangenen Woche hatte sie leider nicht mehr präsentieren können, weshalb es diesmal auch nur 20 Punkte – sieben Zähler weniger als in der Vorwoche – von der Jury gab. Influencerin Sophia Thiel (29), die sich selbst auch mal als Grobmotorikerin bezeichnet, zeigte an der Seite von Valentin Lusin (37) bei einem Langsamen Walzer ihre zarte Seite. Das Studiopublikum war begeistert, bei Mabuse kullerten die Tränchen und selbst der gerne kritische Llambi fand den Tanz "emotional sehr schön". 23 Punkte.

Einen Zähler mehr konnte sich dann Komiker Tony Bauer (28) sichern. González bescheinigte ihm, beim Jive mit Marta Arndt (34) einen "guten Job" gemacht zu haben. Als letzter Promi-Tänzer des Abends konnte Gabriel Kelly (22) neben Anastasia Stan (26) leider nicht an seine Glanzleistung aus der letzten Woche anknüpfen. Hatte er zuletzt die ersten 30 Punkte der Staffel abgeräumt, zückte das Jury-Trio diesmal aufgrund einiger Kleinigkeiten nur 23 Punkte.

Als besondere Einlage folgte vor der abschließenden Bekanntgabe des Siegers der Folge ein Jury-Showact, bei dem Llambi, Mabuse und González ihre eigenen Tanzkünste unter Beweis stellen durften. Für die beste Promi-Tanzleistung des Abends wurde Soost dann aber nicht von den Anruferinnen und Anrufern belohnt. Den Bonuspunkt bekam Mark Keller als Gesamtsieger überreicht. Lulu wäre unterdessen trotz ihrer 20 Jurypunkte ausgeschieden, wenn in dieser Woche ein Rauswurf angestanden wäre. Die Sängerin muss sich in der nächsten Sendung also noch einmal besonders ins Zeug legen.