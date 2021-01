22.01.2021 16:15 Uhr

„Let’s Dance“-Profi Katja Kalugina versucht ihr Glück bei „DSDS“

Viermal war Katja Kalugina bereits bei "Let's Dance" dabei. Jetzt wagt sich die Profitänzerin vor die "DSDS"-Jury.

„DSDS“-Zuschauer können sich in der kommenden Woche auf ein bekanntes Gesicht freuen. „Let’s Dance„-Profitänzerin Katja Kalugina (27) wagt sich am Dienstag (26. Januar, 20:15 Uhr, RTL) aus ihrer Komfortzone direkt vor das Jurypult. Ob Maite Kelly (41, „Heute Nacht für immer“) sie wohl wiedererkennt? Die beiden Frauen hatten bereits 2012 das Vergnügen, als Kelly in der Tanzshow die Punktekellen schwang und Kalugina ihr Debüt feierte.

Die in Berlin wohnende Tänzerin, Trainerin und Choreografin betrat in Staffel fünf erstmals das Parkett mit Sänger Ardian Bujupi (29). Es folgten weitere Teilnahmen mit Dirk Moritz (41, Staffel 7), Roman Lochmann (21, Staffel 11) und Lukas Rieger (21, Staffel 12). In Andernach will Kalugina nun ihr Talent als Sängerin unter Beweis stellen. Um die Jury um Dieter Bohlen (66) von sich und ihrem Gesang zu überzeugen, hat sie sich den Titel „Sway“ von den Pussycat Dolls herausgesucht.

(cos/spot)