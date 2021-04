„Let’s Dance“-Tour: Erste Teilnehmer sind bestätigt

Auch die "Let's Dance"-Jury kommt mit auf Tour. (tae/spot)

29.04.2021 11:40 Uhr

"Let's Dance" geht auch in diesem Jahr wieder auf große Live-Tour. Nun wurden die ersten Teilnehmer bestätigt.

Im November 2021 tourt „Let’s Dance“ wieder durch große deutsche Arenen. Nun stehen die ersten Teilnehmer an der Live-Tour fest: Lili Paul-Roncalli (22), die 2020 mit Massimo Sinató (40) siegte, und Luca Hänni (26), der Drittplatzierte des vergangenen Jahres, werden das Tanzbein schwingen. Das gab Semmel Concerts Entertainment bekannt. Weitere Teilnehmer sollen demnach in den kommenden Wochen angekündigt werden.

„Dancing Star 2020“ Lili Paul-Roncalli schätze sich „sehr glücklich, dass ich auch weiterhin ein Teil der ‚Let’s Dance‘-Familie sein darf“. Sie könne es „kaum erwarten, ganz bald durch Deutschlands Arenen zu tanzen“. Schöner könne das Jahr 2021 für sie nicht enden. Luca Hänni, der bei „Let’s Dance“ nicht nur einen soliden dritten Platz belegte, sondern in Person seiner Tanzpartnerin Christina Luft (31) auch die Liebe fand, freut sich ebenso auf das Erlebnis: „Meine angestaubten Tanzschuhe werden in wenigen Monaten endlich wieder zum Einsatz kommen – das wird ganz groß werden. Auch die restlichen Monate packen wir, denn wir haben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen!“

Tanzen könne den Menschen „ein Stück Leichtigkeit und Unbeschwertheit zurückgeben, gerade in einer Zeit, in der es allen so schmerzlich fehlt“, führt der Sänger aus. Neben den Promis werden bei der „Let’s Dance“-Live-Tour auch die bekannte Jury aus Motsi Mabuse (40), Jorge González (53) und Joachim Llambi (56) sowie Moderator Daniel Hartwich (42) dabei sein. Die Fans erwarten die Highlights der Tanzpaare aus Promis und Profis aus den beiden TV-Staffeln 2020 und 2021. Die Tour findet von 2. bis 28. November 2021 statt und macht unter anderem Halt in Hamburg, Leipzig, Dortmund, Frankfurt am Main, Berlin, München, Stuttgart und Köln.

