04.03.2026

Gary Leeds, das letzte überlebende Mitglied der Walker Brothers, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Am Mittwoch (4. März) wurde bekannt, dass er nach einem Schlaganfall, den er kurz vor Weihnachten erlitten hatte, gestorben ist. Gary starb laut Freunden und Familie am 1. März in Essex.

Der amerikanische Schlagzeuger und Sänger prägte eine der erfolgreichsten Popgruppen der 1960er-Jahre mit. Er wurde berühmt als Mitglied der Walker Brothers zusammen mit John Maus und Noel Scott Engel, die unter den Künstlernamen John Walker und Scott Walker auftraten. Das Trio feierte große Erfolge, nachdem es Mitte der 1960er-Jahre von den Vereinigten Staaten nach Großbritannien gezogen war, und wurde mit Hits wie ‚Make It Easy On Yourself‘, ‚My Ship Is Coming In‘ und ‚The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore‘ zu regelmäßigen Chartstürmern.

Gary blieb das letzte lebende Mitglied der Gruppe nach dem Tod von Scott Walker im Jahr 2019 im Alter von 76 Jahren und John Walker im Jahr 2011 im Alter von 67 Jahren. Die Nachricht von Garys Tod wurde in einer Social-Media-Botschaft bekannt gegeben, die ein enger Freund im Namen von Garys Ehefrau Barbara Leeds veröffentlichte. In der Erklärung hieß es: „Unser geliebter Gary ist heute Abend verstorben, und ich weiß, dass ihr euch alle mir anschließen werdet, um der gesamten Familie Leeds und ihren engen Freunden unser tiefstes Mitgefühl und unsere Liebe zu senden.“ Gary sei einer der liebenswertesten Menschen gewesen, die man sich vorstellen könne, und es tröste, zu wissen, dass all die Nachrichten und die Liebe der Fans ihn sehr glücklich gemacht haben. „Er wusste, dass ihr euch immer noch genauso sehr um ihn kümmert und ihn liebt wie früher. Ruhe in liebevollem Frieden, unser wunderbarer Mr Gary Walker. Wir werden dich alle sehr, sehr vermissen und es war eine Freude, dich in unserem Leben zu haben.“