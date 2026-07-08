Stars Lewis Capaldi gibt nach Englands WM-Sieg Tausende Pfund für Getränke aus

Lewis Capaldi - Birmingham 240925 - Ray Hill/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 09:15 Uhr

Lewis Capaldi gibt nach Englands WM-Sieg Tausende Pfund für Getränke aus.

Lewis Capaldi spendierte England-Fans nach deren Weltmeisterschaftssieg gegen Mexiko Anfang der Woche Getränke im Wert von fast 2.000 Pfund.

Der schottische Sänger musste zwar mit ansehen, wie seine geliebte schottische Nationalmannschaft bereits im vergangenen Monat aus dem Turnier ausschied, dennoch soll er in den frühen Morgenstunden des Montags (06. Juli) im Pub The Marlborough im Londoner Stadtteil Mayfair seine Kreditkarte an der Bar hinterlegt haben, damit alle Getränke der England-Fans bezahlt werden konnten. Capaldi war dort gemeinsam mit Popstar Rita Ora unterwegs. Ein Partygast verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Als der Schlusspfiff ertönte und England gewonnen hatte, spendierte Lewis jedem einzelnen Gast im Marlborough ein Getränk. Das Barpersonal wurde angewiesen, sämtliche Bestellungen auf seine Rechnung zu setzen. Am Ende belief sich die Rechnung auf fast 2.000 Pfund.“

Die großzügige Geste kam bei den Gästen des Pubs hervorragend an. Der Augenzeuge ergänzte: „Es war eine großartige Überraschung und eine wirklich nette Geste, vor allem von einem Schotten. Lewis war mit seinen Freunden schon zum Anpfiff da. Im Laufe des Abends stieß Rita mit ihren Freunden dazu. Lewis war einfach eine Legende. Er hat nicht nur diese riesige Runde ausgegeben, sondern war auch unglaublich freundlich zu jedem, der auf ihn zukam.“ Der Sänger habe „überhaupt kein Aufheben darum“ gemacht und habe einfach feiern wollen, was die Leute im Pub großartig fanden.

Capaldis Fans dürfen sich möglicherweise schon bald über weitere Neuigkeiten freuen. Der Sänger von ‚Someone You Loved‘ verriet kürzlich, dass er gegen Ende des Sommers mit der Arbeit an einem neuen Album beginnen wolle. Während seines Headliner-Auftritts beim TRNSMT-Festival in Glasgow im vergangenen Monat sagte er: „Nach diesem Sommer werde ich mich erst einmal zurückziehen und ein Album machen.“ Sein bislang letztes Studioalbum war ‚Broken by Desire to Be Heavenly Sent‘ aus dem Jahr 2023.