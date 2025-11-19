Stars Lewis Capaldi in LEGO verewigt

Bang Showbiz | 19.11.2025, 09:00 Uhr

Lewis Capaldi hat ein lebensgroßes LEGO-Modell von sich selbst geschenkt bekommen.

Der ‚Someone You Loved‘-Hitmacher hatte eine großartige Zeit im Chalet of Play von LEGO in Londons Covent Garden, wo er neue Sets bauen durfte und in Erinnerungen an seine liebsten LEGO-Momente schwelgte – und anschließend das ultimative Weihnachtsgeschenk erhielt: ein Modell von sich selbst. Der lebensgroße Lewis besteht aus über 41.000 LEGO-Steinen und brauchte 207 Stunden in der Herstellung.

Lewis, der bekannterweise am Tourette-Syndrom leidet, gab zu, dass er LEGO liebt, weil es ihm hilft, seinen Geist zur Ruhe zu bringen. Er sagte: „LEGO um mich herum zu haben hilft mir, meinen Kopf von Dingen freizubekommen. Ich bin so darauf fokussiert, alles zusammenzubauen, dass ich anderes, was passiert, in den Hintergrund stellen kann. Da ist auch eine schöne Nostalgie damit verbunden, es ist ein wunderbares Gefühl.“

In einer exklusiven Videoserie, die im Chalet of Play gedreht wurde, zeigte Lewis außerdem ein LEGO-Modell des Artworks für sein aktuelles Album ‚Survive‘. Er betonte: „Es ist eine ziemlich beruhigende Erfahrung, LEGO zu bauen.“ Der 29-jährige Star gab jedoch zu, dass er nicht immer die Anleitung bis zum Ende befolgt. Er sagte: „In all meinen Jahren, in denen ich LEGO gebaut habe, glaube ich nicht, dass ich jemals etwas vollständig fertiggestellt habe.“

Kuran Sharma, Head of Marketing bei der LEGO Group, kommentierte: „Wir haben es geliebt, Lewis auf eine Reise in die Vergangenheit mitzunehmen durch LEGO-Sets und über seine geschätzten Erinnerungen an die LEGO-Marke zu hören. Die Feiertage sind die perfekte Zeit, die Freude am Spielen wiederzuentdecken, egal wie alt man ist.“

Das Chalet of Play ist eine festliche, kostenlos zugängliche Destination, die bis zum 30. November geöffnet ist. Besucher können einen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen kreativen Herausforderungen und festlichem Spaß erkunden. Sie können außerdem an der Cataclaws Scavenger Hunt teilnehmen, die zum LEGO Store am Leicester Square führt, wo noch mehr Magie, interaktive Zonen und weihnachtliche Bauaktivitäten warten.