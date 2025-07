Stars Lewis Capaldi: Seine Episode beim Glastonbury war das Beste, was ihm passieren konnte

Lewis Capaldi - Glastonbury 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger weiß heute, dass sein Zusammenbruch beim Glastonbury 2023 ein wichtiger Moment war.

Lewis Capaldi sagt, dass sein Zusammenbruch beim Glastonbury-Festival 2023 der „wichtigste“ Tag seines Lebens gewesen sei. Der 28-jährige Sänger legte eine längere Pause vom Performen ein, nachdem er auf der Bühne des legendären Festivals zusammengebrochen war, geplagt von stimmlichen Aussetzern, die durch die neurologische Erkrankung Tourette-Syndrom verursacht wurden. Heute sagt er, er „mag sich gar nicht ausmalen“, was passiert wäre, wenn er damals einfach weitergemacht hätte. Lewis verriet nun, dass er einige Wochen vor dem Auftritt in Somerset ein „noch schlimmeres“ Erlebnis in Chicago hatte, wo er backstage „krampfend“ am Boden lag und eine „heftige Panikattacke und mentale Episode“ durchlebte. Im Podcast ‚This Past Weekend‘ mit Theo Von erinnert er sich: „Ein paar Wochen vor diesem Auftritt waren wir in Chicago, und ich hatte eine sehr ähnliche Episode – wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ich konnte nicht zurückkommen und ein Lied beenden. Ich lag backstage krampfend auf dem Boden, hatte diese heftige Panikattacke und mentale Episode. Viel schlimmer als das, was bei Glastonbury passiert ist. Weil Glastonbury so eine große Bühne ist, war es das erste Mal, dass Menschen außerhalb meiner Shows das gesehen haben. Als ich nach dem Auftritt von der Bühne kam, war es merkwürdig – ich hatte dieses Gefühl von: ‚Jetzt ist alles okay, ich kann mir tatsächlich Hilfe holen und mich für die nächsten zwei Jahre wieder aufbauen.‘ Auf eine seltsame Art war es wahrscheinlich das Beste, was mir je passiert ist. Ich hätte sonst nicht aufgehört.“

„Glastonbury 2023 war definitiv sehr wichtig – vielleicht der wichtigste Tag meines Lebens“, sagt Lewis weiter. „Jemand da oben hat gesagt: ‚Das muss jetzt passieren, sonst…‘ Ich will gar nicht daran denken, wo ich heute wäre, wenn ich weitergemacht hätte. Wir hätten nach Australien reisen sollen. Das hätte richtig, richtig schlimm werden können. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was hätte passieren können.“ Lewis feierte dieses Jahr sein Comeback beim Glastonbury-Festival mit einem geheimen Auftritt. Im Nachhinein nennt er diese Performance einen „mentalen Sieg“. „Ich wollte wirklich zurückkommen und Glastonbury als einen mentalen Sieg abschließen – das beenden, was ich zuvor nicht zu Ende bringen konnte“, erklärt er im Podcast-Talk.

Lewis nimmt mittlerweile wöchentliche Therapiesitzungen wahr, die ihm „wirklich geholfen“ haben. Dazu nimmt er eine antipsychotische Medikation ein, die weitere Episoden verhindern soll. Er fügte hinzu: „Es war wirklich beängstigend, als sie mir das angeboten haben. ‚Antipsychotisch?‘ Ich dachte: ‚Ich bin doch nicht psychotisch.‘ Aber es hat mein Leben verändert. Mein Angstlevel ist heutzutage extrem niedrig. Ich spüre keinen Stress mehr.“