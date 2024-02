Musik Liam Gallagher: Identitätskrise nach Oasis-Aus

26.02.2024

Liam Gallagher hatte eine Identitätskrise, als sich Oasis trennte.

Der 51-jährige Sänger hatte die Gruppe fast sein ganzes Erwachsenenleben lang „gelebt und geatmet“, bis sie sich 2009 nach einem Streit zwischen ihm und seinem Bruder, dem Gitarristen Noel Gallagher, abrupt auflöste. Danach fragte sich Liam vor allem, wer er selbst war, wenn er nicht der „Typ von Oasis“ war. Der Soloerfolg, den er seitdem genossen hat, hat ihm geholfen, weiterzumachen.

Dem Kulturmagazin der ‚Sunday Times‘ sagte er: „Das war meine Band und das war alles, was ich kannte. Ich lebte und atmete es und als es weg war, fragte ich mich, wer bin ich wirklich? Jeder kennt mich als den Typen von Oasis. Wenn das nicht mehr da ist, bin ich nur noch ein hohler, wandernder Typ aus den Neunzigern. Aber du gehst weiter. Das Leben ist nur ein einziges großes Förderband, nicht wahr?“ Liam fand es schwierig, sich ohne Noels kreativen Input musikalisch auszudrücken. Als er mit Stone Roses-Gitarrist John Squire über sein kommendes neues Album sprach, sagte er: „John ist ein Typ, Mann. Bei Oasis hat Noel geschrieben. Ich kam, um den Gesang zu übernehmen, und ich war glücklich. Als das zu Ende war, musste ich Wege finden, mich auszudrücken. Und das hat mich dazu gebracht, mich darauf einzulassen. John kam vorbei und wir sind sehr unterschiedlich, aber wir müssen den gleichen Vibe haben, denn diese Songs könnten aus meinem Gehirn stammen.“

Obwohl der ‚Everything‘s Electric‘-Hitmacher eine Oasis-Reunion begrüßen würde, bestand er darauf, dass es an Noel liege – der sich letztes Jahr von seiner Frau Sara Macdonald getrennt hat – ichn zuerst zu kontaktieren. Er sagte: „Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde. Er ist derjenige, der die Band aufgelöst hat, also wird er den Anruf übernehmen, und wenn es keinen Anruf gibt, werden wir nicht wieder zusammenkommen. Um fair zu sein, kann ich mir aber vorstellen, dass es passieren wird. Jetzt, wo sich die Dinge in seinem Privatleben verändert haben, kann ich sehen, wie er zurückblickt, nicht wütend, und sagt: ‚Weißt du was? Ich war wirklich gemein zu meinem kleinen Bruder. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich ihm eine Schachtel Pralinen schicke.‘“