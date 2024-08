Stars Liam Hemsworth: Keine Hochzeitspläne

Liam Hemsworth - Nov 2022 - Getty - wearing Russell Crowe gifted Rolex at Syndney premiere of Poker BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 10:00 Uhr

Liam Hemsworth und Gabriella Brooks haben nicht vor, „in nächster Zeit“ zu heiraten.

Der 34-jährige Schauspieler und das Model sind schon seit Jahren zusammen – doch das Promi-Duo hat es nicht eilig, den Bund der Ehe zu schließen. Ein Insider erzählte ‘Us Weekly’: „Sie haben nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten – und vielleicht auch gar nicht.“ Liam war zuvor von 2018 bis 2020 mit Miley Cyrus verheiratet. Und diese Erfahrung lässt den Hollywood-Star etwas zögern, wieder zu heiraten. Der Insider fügte hinzu: „Liam hat beim ersten Mal keine gute Erfahrung gemacht. Und das ist nichts, woran er in einem positiven Licht denkt.”

Miley (31) und Liam verliebten sich 2010 am Set des Films ‘Mir Dir na meiner Seite‘ ineinander. In einer Reihe von TikTok-Videos erklärte die Sängerin kürzlich, wie es dazu kam, dass sie in dem Film mitspielte. „2008 musste ich einen weiteren Spielfilm für Disney machen, und ich wollte nicht, dass es ein Teil von ‚Hannah Montana‘ wird. Nachdem wir das Drehbuch geschrieben hatten, war es an der Zeit, all die Jungs vorzusprechen, die Will, meinen Freund im Film, spielen sollten. Wir haben es von Tausenden auf die letzten drei geschafft, und Liam war ein Teil dieser letzten drei.“ Die Musikerin verriet auch, dass sich die Dreharbeiten zu dem Film „besonders“ anfühlten und dass ihre „Chemie unbestreitbar“ war. Der ‚Flowers‘-Hitmacher sagte: „Ich glaube, eines der Elemente, die den Film so besonders gemacht haben, war, dass man zwei sehr junge Menschen dabei beobachten konnte, wie sie sich ineinander verliebten, was in Echtzeit und im echten Leben geschah, also war die Chemie unbestreitbar.”