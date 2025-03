Musik Miley Cyrus‘ Antrag, ‚Flowers‘-Klage abzuweisen, stieß bei Richter auf Ablehnung

Bang Showbiz | 11.03.2025, 18:00 Uhr

Der Antrag von Miley Cyrus, ihre ‚Flowers‘-Klage abzuweisen, stieß bei dem vorsitzenden Richter auf Ablehnung.

Die 32-jährige Popsängerin wird wegen Urheberrechtsverletzung wegen des Hits aus dem Jahr 2023 von Tempo Music Investments verklagt. Das Unternehmen beschuldigte Cyrus, die Melodie, Harmonie und den Refrain von Bruno Mars‘ Hit ‚When I Was Your Man‘ aus dem Jahr 2012 übernommen zu haben, an dem Tempo Music beteiligt ist. Bei einer Anhörung am Montag (10. März) bestand Bezirksrichter Dean D. Pregerson darauf, dass Tempo Music Investments jedes Recht hat, mit seiner Klage fortzufahren.

Wie ‚Rolling Stone‘ berichtete, sagte Pregerson: „Wenn jemand kaufen will, was jemand besitzt, dann kaufen Sie das ganze Ding, und dazu gehört auch das Recht, dieses Eigentum gegen den Rest der Welt durchzusetzen – wenn Sie das nicht zulassen, dann verringern Sie den Wert dessen, was Sie verkaufen, bis zu dem Punkt, an dem es wertlos werden kann.“ Es wurden keine unmittelbaren Maßnahmen ergriffen, da der Richter den Antrag eingereicht hatte, nachdem Cyrus‘ Anwalt, Peter Anderson, in seiner Argumentation auf frühere Fälle des Mitbesitzes von Mitautoren verwiesen hatte. Im November argumentierte Anderson: „Der Kläger [sagt] unmissverständlich, dass er seine beanspruchten Rechte am ‚When I Was Your Man‘-Urheberrecht nur von einem der vier Co-Autoren dieser Musikkomposition erhalten hat. Das ist ein fataler und unheilbarer Mangel in der Klage des Klägers.“