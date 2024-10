Stars Liam Neeson: Er hat die Liebe aufgegeben

Liam Neeson - September 2022 - Avalon - San Sebastian International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 11:00 Uhr

Liam Neeson ist „über all das hinweg“, wenn es um Verabredungen geht.

Der 72-jährige Schauspieler ist Witwer, seit Natasha Richardson – die er 1994 heiratete – 2009 im Alter von 45 Jahren bei einem Skiunfall ums Leben kam. Ein Jahr später hatte er eine zweijährige Beziehung mit der PR-Managerin Freya St. Johnston, aber er hat darauf bestanden, dass er in dieser Phase seines Lebens nicht mehr nach Liebe sucht.

Auf die Frage, ob er sich noch verabrede, sagte er dem ‘People’-Magazin: „Nein, mit einem Wort. Ich habe das alles hinter mir gelassen.“ Wenn er nicht arbeitet, verbringt der ’96 Hours‘-Star seine Zeit am liebsten mit seinen beiden Söhnen Micheal (29) und Daniel (28). Er sagte: „Einfaches Zeug. Wir haben früher zusammen Fliegenfischen gemacht. Das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr gemacht.” Der Darsteller fühlt sich mit seinem Leben sehr „glücklich“. „Ich habe unglaubliches Glück. Das vergesse ich nie. Selbst an einem schlechten Tag am Filmset, zum Beispiel, zwicke ich mich immer und sage: ‚Komm schon, komm schon. Du kannst dich über nichts beklagen.‘ Und es ist wahr.“

In den Jahren, bevor er die Liebe zu Natasha fand, war Liam bis 1985 vier Jahre lang mit Helen Mirren zusammen und hat immer noch schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, insbesondere an einen „schönen“ Urlaub in Frankreich.