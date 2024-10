Stars Liam Payne: Er wollte seine Kate heiraten

Liam Payne - The Primrose Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 09:00 Uhr

Liam Payne und Kate Cassidy hatten vor zu heiraten.

Der ehemalige One Direction-Star starb im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires, Argentinien, und Kate hat behauptet, dass der Popstar plante, nächstes Jahr zu heiraten. Kate – die bis zwei Tage vor seinem Tod mit Liam in Argentinien war – schrieb auf Instagram: „Vor ein paar Wochen saßen wir an einem schönen Abend draußen und manifestierten unser gemeinsames Leben. Ich habe deinen Zettel immer in der Nähe, obwohl du mir gesagt hast, ich solle ihn nicht anschauen. Darauf stand ‚Kate und ich heiraten innerhalb eines Jahres/verlobt und für immer zusammen 444’ Liam, ich weiß, wir werden für immer zusammen sein, aber nicht so, wie wir es geplant hatten. Du wirst immer bei mir sein. Ich habe einen Schutzengel gewonnen.“

Auf Kates Social-Media-Post waren verschiedene Fotos von ihr und dem Popstar zu sehen. Sie schrieb: „Mein Herz ist auf eine Weise erschüttert, die ich nicht in Worte fassen kann. „Ich wünschte, du könntest sehen, welch großen Einfluss du auf die Welt hattest, auch wenn sie sich gerade so dunkel anfühlt. „Du hast allen so viel Glück und Positivität gebracht – Millionen von Fans, deiner Familie, deinen Freunden und vor allem mir.“