Stars Liam Payne: Fünf Anklagen in seinem tragischen Todesfall

Liam Payne - Dubai - Samir Hussein - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2024, 11:00 Uhr

Der Tod des ehemaligen One-Direction-Stars könnte einige seiner engsten Freunde ins Gefängnis bringen.

Fünf Menschen müssen sich vor Gericht für den Tod von Liam Payne verantworten.

Laut der Onlinezeitung ‚Infobae‘ sind vor kurzem insgesamt fünf Anklagen erhoben worden, unter anderem gegen einen der engsten Freunde des ehemaligen One-Direction-Stars. Payne war im Oktober vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt. Er wurde 31 Jahre alt. Sein langjähriger Weggefährte Rogelio ‚Roger‘ Nores muss jetzt aufgrund des tragischen Todesfalls womöglich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm den Berichten zufolge fahrlässige Tötung vor, nahm ihn bisher jedoch nicht fest. Neben Roger sind außerdem der Kellner eines Restaurants in der argentinischen Hauptstadt, sowie ein Angestellter des Hotels, in dem Liam untergebracht war, angeklagt. Beide sollen dem Sänger Drogen verkauft haben, die Einfluss auf seinen späteren Tod gehabt haben könnten. Die Hotelmanager Gilda Martín und Esteban Grassi müssen sich derweil sogar wegen Totschlags vor Gericht verantworten.

Alle fünf Angeklagten haben laut ‚Infobae’ bereits eine Vorladung erhalten und es soll ihnen dazu geraten worden sein, das Land keinesfalls zwischenzeitlich zu verlassen. Roger, der oft gemeinsam mit Liam auf Reisen war, hatte den Star nur vierzig Minuten vor seinem tödlichen Sturz auf seinem Hotelzimmer besucht. Gegenüber ‚TMZ‘ behauptete er bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Meldung, dass der Musiker zu diesem Zeitpunkt „in guter Stimmung und perfekt ausgeglichen“ gewesen sei.