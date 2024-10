Stars Liam Payne: Jodie Richards sah ihn kurz vor seinem Tod

Liam Payne - Famous - Jingle BellBall - London - November 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 08:00 Uhr

Liam Payne schien es gut zu gehen, kurz vor seinem Tod.

Der Popstar starb am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers gefallen war. Jodie Richards, die Liam in ihrer Theaterfirma Pink Productions unterrichtete, sagte aber noch während eines Gesprächs Anfang dieser Woche, dass er „glücklich aussah“.

Jodie, die mit Liam per Textnachrichten in Kontakt stand, sagte gegenüber ‚Sky News‘: „Ich stehe Liam sehr nahe, wir sind seit Jahren befreundet und er war gestern in Argentinien und ich glaube, er wollte sich nur mit mir in Verbindung setzen und überprüfen, ob es mir gut geht, sehen, wie es allen zu Hause geht. Wir sprechen jeden Tag miteinander und das schon seit Jahren. Offensichtlich war er immer da, wenn ich ihn gebraucht habe, auch wenn er nicht vor Ort ist.“ Liam erzählte Jodie am Mittwoch, dass er in Argentinien „chillte“, woraufhin Jodie enthüllte, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt keine Sorgen um ihn machte. Sie teilte mit: „Er freute sich auf seinen Tag. Er sagte, er hätte eine Erkältung, nichts schien ungewöhnlich zu sein. Er ist immer an einem glamouröseren Ort als wir, also in Los Angeles, Argentinien. Ich muss mir immer den Zeitunterschied ansehen, um zu sehen, wo er ist. Er schreibt mir normalerweise und es ist mitten in unserer Nacht. Er schien in Ordnung zu sein, er sah glücklich aus, er sah gesund aus – kein Grund zur Sorge und dann hörte ich es offensichtlich in den Nachrichten.“

Jodie war zunächst ungläubig, als sie die Nachricht von Liams Tod hörte. Sie sagte: „Ich dachte, es seien Fake News. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Natürlich antwortete er nicht. Ich versuchte, ihm eine Nachricht zu schreiben, aber sie wurde nicht ‚gelesen‘ Nachricht. Normalerweise geht das ziemlich schnell, aber als ich den Fernseher einschaltete, wurde es immer offensichtlicher, dass es sich nicht um ein Fake handelte.“