Stars Liam Payne: Seine Familie trauert um den ehemaligen One Direction-Star

Liam Payne - Avalon - 2021 - London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 16:00 Uhr

Liam Paynes Familie ist wegen dem tragischen Tod des Stars „völlig am Boden zerstört“.

Der ehemalige One Direction-Sänger starb am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren, nachdem er von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires in Argentinien gestürzt war.

Liams Angehörige kamen in seinem Familienhaus in Wolverhampton zusammen, um dort gemeinsam um ihren Verlust zu trauern. Die älteren Schwestern des Sängers, Nicola und Ruth, wurden am frühen Donnerstagmorgen (17. Oktober) gesehen, als sie am Haus ihrer Eltern Karen und Geoff ankamen. Ein namentlich nicht genannter Familienangehöriger vor Ort erzählte gegenüber ‚MailOnline‘: „Wir sind von der Nachricht völlig am Boden zerstört.“ Und auch die Modest!-Mitarbeiter, die One Direction geleitet haben, sind „völlig am Boden zerstört“ durch den Tod von Liam, der mit seiner ehemaligen Partnerin Cheryl Tweedy ihren siebenjährigen Sohn Bear großzog. Das Musikmanagement verkündete in einem Statement: „Wir sind zutiefst erschüttert über die tragische Nachricht von Liam Paynes Tod. Liam war maßgeblich am historischen Erfolg von One Direction beteiligt und hat Millionen von Fans auf der ganzen Welt so viel Freude bereitet. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinem Sohn Bear und allen Freunden. Wir senden tiefe Liebe und unser Beileid von der Modest! Familie… für immer in unseren Herzen, Payno.”