Stars Liam Payne: Vorläufige Autopsie ergibt ‚mehrfache Traumata‘

Liam Payne - Avalon - 2021 - London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 18:00 Uhr

Liam Paynes vorläufige Autopsie hat „mehrfache Traumata“, die „innere und äußere Blutungen“ verursachten, ergeben.

Der 31-jährige ehemalige One Direction-Star starb am Mittwoch (16. Oktober), nachdem er von einem Balkon im dritten Stock des Hotels Casa Sur in Buenos Aires stürzte.

Die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie des verstorbenen Künstlers, über die die ‚Daily Mirror‘-Zeitung berichtete, stimmen mit seinem 10-Meter-Sturz überein. Zudem werden toxikologische und anatomisch-pathologische Untersuchungen von Blut und Urin durchgeführt, um etwaige Spuren von Drogen feststellen zu können. Die Polizei fand im Zimmer des Musikers unter anderem eine Flasche Whiskey, ein weißes Pulver sowie Medikamente wie Clonazepam, das zur Behandlung von Epilepsie, Panikstörungen oder unwillkürlichen Muskelkrämpfen eingesetzt wird. Ein Notizbuch und Liams Reisepass wurden beschlagnahmt und den Ermittlern übergeben, ebenso wie ein Handy, das dem ehemaligen One Direction-Star gehört haben könnte und auf Nachrichten überprüft wird. Die Polizei beschrieb, eine „totale Unordnung“ im Zimmer vorgefunden zu haben, in dem verschiedene Gegenstände zerstört worden seien. Die Beamten seien zuvor wegen eines „aggressiven Mannes, der unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen könnte“, gerufen worden. Die Rettungsdienste hatten zuvor erklärt, dass Liam nach dem Sturz sofort gestorben sei. Audioaufnahmen der beiden Anrufe des Hotel-Rezeptionsleiters an die Rettungsdienste sind online im Umlauf. Im ersten Anruf sagte er: „Wir haben einen Gast, der berauscht von Drogen und Alkohol ist. Wenn er [sie, Geschlecht im Gespräch unklar] bei Bewusstsein ist, macht er alles im Zimmer kaputt … Wir haben einen Gast, der alles in seinem Zimmer zerstört. Wir brauchen jemanden, der kommt.“ Als die Leitung abbrach, rief der Mann zurück und fügte hinzu: „Sie müssen dringend jemanden schicken, denn ich weiß nicht, ob das Leben des Gastes in Gefahr ist. Er müsste in einem Zimmer mit Balkon sein. Und wir machen uns ein bisschen Sorgen, dass er etwas tun könnte, dass er sein Leben aufs Spiel setzt.“ Paynes Leiche wurde gegen 17 Uhr Ortszeit im Innenhof des Hotels gefunden.