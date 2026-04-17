Stars Liam Paynes Schwester markiert 18 Monate seit seinem tragischen Tod

Liam Payne - WE Day UK 2019 - The SSE Arena - London - March 6th 2019 - John Phillips - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 13:00 Uhr

Liam Paynes Schwester hat „Heimweh“ nach dem Leben, das sie vor seinem Tod hatte.

Der ‚One Direction‘-Sänger starb im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er in Argentinien von seinem Hotelbalkon gefallen war. Nun hat Ruth Gibbins über die 18 Monate seit der Tragödie nachgedacht und zugegeben, dass es ihr „schwerfällt“, ohne ihn in ihrem Leben zu leben.

„18 Monate ohne dich, es fühlt sich unmöglich an, dass das ein Satz sein kann, und doch sind wir hier“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu, dass Heilung etwas Schwieriges sei, durch das man sich navigieren müsse. „Ich kann nicht zu der Person zurückkehren, die ich vorher war, weil Trauer meine Sichtweise so verändert hat, dass ich nie wieder diese Person sein könnte, aber dann macht es mich traurig, dass Liam mich nie kennenlernen wird, so wie ich nach seinem Tod geworden bin.“ Der größte Teil von ihr habe „so sehr Heimweh danach, zu meinem früheren Leben zurückzukehren“ und sie beichtet, dass sie alles dafür geben würde, ihren Bruder wieder zu haben. „Wenn mir die Wahl gegeben würde zwischen diesem Leben oder alle Probleme der Welt für immer zu lösen, würde ich immer wählen, zu meinem Leben zurückzukehren, in dem mein Bruder existierte.“ Liam habe ihr im Leben so viel beigebracht, aber er habe ihr nicht beigebracht, wie sie ohne ihn leben soll: „Und mit dieser Lektion komme ich wirklich nur schwer zurecht.“

Ruth glaubt aber, dass ihr Bruder über sie wacht und ihre Familie dazu „ermutigt“, weiterzuleben. Sie schloss mit den Worten: „Liam, ich weiß, dass du überall um mich herum bist, besonders in den letzten paar Wochen. Ich vermisse dich mehr, als mein Herz ertragen kann, du solltest hier bei uns sein. Ich weiß, dass du willst, dass wir leben, und ich hoffe, du kannst alles sehen, was wir in deinem Geist tun.“

Anfang dieses Jahres verriet Ruth (35), dass sie sich ein Tattoo zu Ehren ihres verstorbenen Bruders hat stechen lassen. Sie teilte auf Instagram eine Fotocollage mit Rückblicken auf 2025, auf der auch ein Tattoo auf ihrem Arm zu sehen war, auf dem „11,372 days“ stand – was vermutlich die Lebensdauer des ‚Strip That Down‘-Sängers darstellt. Außerdem zeigte Ruth in ihrer Fotocollage ein Tattoo mit drei Herzen hinter ihrem rechten Ohr, das sie selbst, Liam und ihre Schwester Nicola Payne symbolisiert.

Gegen Ende Dezember vergangenen Jahres gab Ruth zu, dass es sich für sie anfühle, als würde alles, was an Liam erinnert, entfernt werden, nachdem sie erfahren hatte, dass ein Teil von Liams alter Schule – der St Peter’s Collegiate Academy in Wolverhampton in den West Midlands in England – abgerissen wird. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Zu hören, dass ein Teil unserer weiterführenden Schule abgerissen wird, und dabei so klare Erinnerungen daran zu haben, wie Liam immer an meinem Spind wartete, um mich ständig nach Geld zu fragen, fühlt sich an, als würde alles von ihm vom Planeten entfernt. Alle Orte, an denen wir waren, verändern sich, und er ist nicht hier, um sich mit ihnen zu verändern. Tausend kleine Verluste, jeden einzelnen Tag.“