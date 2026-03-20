Stars Niall Horan spricht offen über den Verlust von Liam Payne

Niall Horan - Capital’s Summertime Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 11:00 Uhr

Niall Horan durchlief eine Gefühlsreise von „Schock über Trauer bis hin zu Wut“, als er erfuhr, dass Liam Payne gestorben war.

Der Sänger hatte sich mit seinem ehemaligen One-Direction-Bandkollegen getroffen, als dessen ‚The Show‘-Tour Anfang Oktober 2024 in Argentinien Station machte, und er konnte es einfach nicht glauben, als sein Freund nur wenige Wochen später vom Balkon seines Hotels in den Tod stürzte.

Horan erinnerte sich gegenüber ‚GQ Hype‘: „Ich weiß nur noch, dass ich eine Nachricht bekam. Und ich dachte nur: Was? … Ich konnte einfach nicht glauben, dass es wahr war. Bei jemandem, der so jung ist, rechnet man nicht damit, zu hören, dass er gestorben ist, vor allem nicht bei jemandem, den man gerade erst gesehen hat. Ich durchlief einfach alle Phasen: von Schock über Trauer bis hin zu Wut.“ Und als die Fans online gingen, um um Liam zu trauern, hatten ihre Erinnerungen auch eine emotionale Wirkung auf Horan. Er fügte hinzu: „[Ich sah] viele Fotos und Videos und Dinge, wie wir zusammen aufgewachsen sind. Und ich wurde sofort nostalgisch, zusammen mit Angst und Traurigkeit und all dem, was mit Trauer einhergeht.“

Der Musiker erinnert sich besonders an seine Zeit mit Liam Payne: an gemeinsame Tage am Strand, an denen einmal sogar die Unterwäsche seines Freundes verschwand, an wilde Segway-Fahrten durch Stadien sowie an spontane Nächte im Tourbus, in denen sie gemeinsam FIFA spielten und hinter der Bühne herumalberten. Am meisten jedoch bedeutet ihm die Zeit während der Bootcamp-Phase von ‚X Factor‘, als er sich ein Zimmer mit dem ‚Strip That Down‘-Sänger teilte – lange bevor beide nach der Show weltweiten Ruhm erlangten. Er sagte: „Ich habe ihn gerade erst ein bisschen kennengelernt, und dann haben wir am Ende das gemacht, was wir gemeinsam gemacht haben.“