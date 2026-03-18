Stars Kate Cassidy scheint nach Tod von Liam Payne neue Liebe gefunden zu haben

Liam Payne And Kate Cassidy - 2022 Fashion Awards - Royal Albert Hall - London - 05 12 22 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 09:00 Uhr

Kate Cassidy, die ehemalige Freundin von Liam Payne, scheint fast 18 Monate nach seinem Tod wieder verliebt zu sein.

Die 26-jährige Influencerin war am Boden zerstört, als der ehemalige ‚One Direction‘-Star im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon starb. Nun scheint sie ein neues Glück mit einem geheimnisvollen Mann gefunden zu haben, den sie in einem neuen TikTok-Video nur als Michael bezeichnete. In dem Clip gehen Kate und Michael ein paar Schritte, bevor er sie hochhebt und herumwirbelt, während der Song ‚Hopelessly Devoted to You‘ von Olivia Newton-John das Video untermalt. Kate versah ihren Beitrag mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Das Video wurde am 16. März veröffentlicht, nur wenige Tage nachdem Kate bereits einen weiteren Clip mit demselben Mann geteilt hatte. Diesen hatte sie mit mehreren Herz-Emojis und dem Wort „Ugh“ kommentiert.

Erst vor einem Monat hatte Kate erklärt, dass sie den Valentinstag am 14. Februar ohne Tränen der Trauer um Liam überstanden habe, mit dem sie zwei Jahre zusammen war. Sie schrieb in einem TikTok-Post: „Man kommt nicht über Trauer hinweg. Man geht mit ihr weiter und trägt die Liebe in einer anderen Form. Lebe weiter. Mach weiter. Lebe dein Leben so intensiv wie möglich.“

Kate hatte zuvor zugegeben, dass es ihr nach Liams Tod schwergefallen sei, ihr Leben zu leben, bis sie erkannte, dass sie sich von ihrer Trauer und ihrem Schmerz lösen müsse, anstatt sich nur darauf zu konzentrieren. Sie sagte gegenüber ‚Page Six‘ bei einer Veranstaltung der National Alliance on Mental Illness (NAMI): „Ich habe eigentlich nichts gemacht und mich nur mit dieser Trauer und diesem Schmerz beschäftigt und hatte nicht wirklich den Wunsch, mein Leben zu leben. Ich habe schließlich gemerkt: Okay, ich muss mein Leben leben, ich muss aufstehen, aus dem Bett kommen.“

Kate erzählte, dass sie damit begann, sich jeden Tag eine Stunde früher den Wecker zu stellen, Sport zu treiben und gesünder zu essen – Gewohnheiten, die sie bis heute für ihre mentale Gesundheit beibehält. Sie sagte: „Ich stehe gern früh auf, habe einen Workout-Kurs geplant, gehe schön spazieren, ernähre mich gesünder. Für mich hält es meinen Kopf viel klarer und gesünder, aktiv zu sein.“