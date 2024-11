Sie spricht über die Trennung Liebes-Aus: Neuer Freund trennt sich von Sandy Meyer-Wölden

Alessandra Meyer-Wölden ist wieder Single. (wue/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 19:25 Uhr

Im September zeigte Alessandra Meyer-Wölden offiziell den neuen Mann an ihrer Seite. Wenige Wochen später muss sie leider berichten, dass sie mit ihm nicht die große Liebe gefunden hat.

Alessandra Meyer-Wölden (41) sprach erstmals im August über ihren neuen Partner. Im September zeigten sich die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich und im Oktober ging es in den Urlaub. Jetzt ist alles vorbei.

Alessandra Meyer-Wölden möchte Verständnis für Trennung aufbringen

"Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht", beginnt Sandy Meyer-Wölden am 11. November einen Beitrag auf Instagram. "Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwer fällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen." Auf der anderen Seite entspräche es nicht der Wahrheit, wenn sie "behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht solange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte".

Reflektiert erklärt Meyer-Wölden: "Doch am Ende ist es eigentlich nicht wichtig, wer sich von wem getrennt hat, denn Dinge passieren immer aus einem Grund, den man vielleicht im Moment noch nicht erkennen kann." Es sei keine Schwäche sondern Stärke, seine Verletzlichkeit zu zeigen. "Ja, ich bin traurig", erklärt sie. "Nichts desto trotz bin ich eine erwachsene und spirituelle Frau, die weiß, dass hier eine große Lernaufgabe für mich liegt."

Auch Meyer-Wölden ist "nur eine ganz normale Frau"

Ihre Nachricht an ihre Followerinnen und Follower sei "nicht die Bekanntgabe der Trennung, sondern die Erinnerung daran, dass auch ich nur eine ganz normale Frau bin, die in solchen schwierigen Lebenssituationen versucht Stärke in sich Selbst zu finden, den Herausforderungen des Lebens mutig entgegenzusehen, ohne sich selbst dabei zu verlieren".

Erst im Oktober hatte Meyer-Wölden noch ein gemeinsames Foto aus einem Turtel-Urlaub in Hollywood bei Instagram veröffentlicht. Die Liebe sei "ein zartes Licht, das darauf wartet, entfacht zu werden, durch viel Selbstliebe, Akzeptanz und Reflexion", schwärmte Meyer-Wölden zu geteilten Aufnahmen unter anderem.

Erstmals hatte sie Ende August im gemeinsamen Podcast mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (46) über die neue Beziehung gesprochen: "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt." Rund zwei Wochen später gab es dann einen Red-Carpet-Auftritt an der Seite ihres heutigen Ex-Freundes.