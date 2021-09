Youtube-Star Julian Bam in Netflix-Serie

22.09.2021 11:45 Uhr

YouTube-Star Julien Bam steigt ins Seriengeschäft ein. In wenigen Wochen startet "Life's A Glitch with Julien Bam" bei Netflix.

YouTube-Star Julien Bam (33) steigt ins fiktionale Seriengeschäft ein. In „Life’s A Glitch with Julien Bam“ wacht Julien Zheng Zheng Kho Budorovits, wie der Aachener gebürtig heißt, eines Morgens in einer verrückten Parallelwelt auf. Im Körper einer Loser-Version seiner selbst schlägt er sich durch skurrile Abenteuer.

Die Hoffnung, bald wieder er selbst zu sein, ist groß. Sein bester Freund, Joon Kim, der auf einmal ein gefeierter Rap-Superstar ist, steht ihm beim verzweifelten Versuch, in das gewohnte Leben zurückzukehren, bei.

Großer Traum der beiden Brüder

„Mein Bruder und ich hatten immer den großen Traum, irgendwann eine eigene, gemeinsame Serie produzieren zu dürfen“, erzählt Julien Bam über die Entwicklung des Projekts. „Klar, haben wir in der Vergangenheit bei einigen Projekten zusammengearbeitet, aber eine Serie mit Netflix ist natürlich nochmal krasser“, fügt er hinzu. Von der Entwicklung, über die Konzeption bis hin zum letzten Schnitt sei es einfach eine überwältigende Reise und Erfahrung gewesen, wofür er sehr dankbar sei. „Ich hoffe, alle Zuschauer werden Spaß mit unserer Geschichte haben“, so Bam.

Die vierteilige Serie „Life’s A Glitch with Julien Bam“ von Regisseur und Julien Bams Bruder Shawn Bu (35, „Darth Maul: Apprentice“) startet am 21. Oktober exklusiv und weltweit auf Netflix.