Stars Lil Jon enthüllt herzzerreißende letzte Worte an seinen Sohn Nathan vor dessen Tod mit 27 Jahren

Lil Jon - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 09:00 Uhr

Lil Jon hat in seinen neuen Memoiren bewegende Details über seine letzten Telefonate und Textnachrichten mit seinem einzigen Sohn preisgegeben. Der junge Musiker war versehentlich ertrunken.

Lil Jon hat die letzten Worte enthüllt, die er mit seinem Sohn Nathan Smith austauschte, bevor der 27-jährige DJ tot in Georgia aufgefunden wurde.

Der Rapper, bekannt durch Hits wie ‚Get Low‘, ‚Turn Down for What‘ und ‚Yeah!‘, berichtet in seinen Memoiren ‚I Only Shout So You Can Hear Me‘ von den Gesprächen. Auszüge daraus veröffentlichte ‚USA Today‘. Nathan, der als DJ Young Slade auftrat, wurde am 6. Februar 2026 tot in Georgia gefunden. Drei Tage zuvor war er als vermisst gemeldet worden. Als Todesursache wurde später ein versehentliches Ertrinken im Zusammenhang mit Psilocybin-Konsum festgestellt.

Über eines ihrer letzten Telefonate schrieb Lil Jon, Nathan habe ihn angerufen, um ihm zu sagen, dass er ihn liebe. Der 55-Jährige habe diese Worte erwidert. „Ich habe ihn immer dazu ermutigt, auf sich selbst aufzupassen. Während des Gesprächs habe ich ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt. ‚Ich bin so hartnäckig, weil ich dich liebe‘, sagte ich. ‚Du bist mir wichtig. Ich möchte, dass es dir besser geht'“, schilderte Lil Jon.

Nathan habe daraufhin erzählt, dass er versuche, seine Schwierigkeiten zu bewältigen. „Ich komme voran. Ich habe viel durchgemacht. Ich arbeite daran. Gib mir etwas Anerkennung“, habe sein Sohn geantwortet. Das Gespräch sei zwar in guter Stimmung zu Ende gegangen, doch Lil Jon habe befürchtet, zu fordernd gewesen zu sein. „Es fühlte sich an, als wäre etwas ungeklärt geblieben“, schrieb er.

In der Nacht zum Samstag habe Nathan seinem Vater um 0.48 Uhr eine Nachricht geschickt. Darin habe er ihm seine Liebe versichert und angekündigt, künftig besser kommunizieren und sich nicht länger von Angst zurückhalten lassen zu wollen. Lil Jon antwortete mit einer Nachricht, in der er seine Sorge um seinen Sohn zum Ausdruck brachte und ihm Mut für die Zukunft zusprach: „Du bist mir wirklich sehr wichtig. Du bist mein einziger Sohn, und ich mache mir große Sorgen um dich. Du bist so talentiert und unglaublich intelligent. Nichts sollte dich zurückhalten.“

Anschließend habe der Musiker Nathan erneut angerufen, um ihm zu versichern, dass er seine Fortschritte sehe. Sein Sohn habe unter „intensiven“ körperlichen Schmerzen gelitten, die Lil Jon mit Stress, Traumata und Angstzuständen in Verbindung gebracht habe. In ihrer letzten Unterhaltung habe er gesagt: „Ich sehe, dass du dich bemühst, und ich möchte, dass du weißt, dass du gesehen wirst.“ Er habe Nathan versichert, dass er all seine Anstrengungen wahrnehme. „Damals wusste ich nicht, dass ich zum letzten Mal mit ihm sprechen würde.“

Nathan hatte an der New York University studiert und als DJ Young Slade eine eigene Musikkarriere verfolgt. Sein Vater, der mit bürgerlichem Namen Jonathan Smith heißt, wurde Anfang der 2000er-Jahre mit Lil Jon the East Side Boyz international bekannt und prägte die Verbreitung des Crunk-Musikstils. Zu seinen Erfolgen zählen ‚Yeah!‘ mit Usher und Ludacris sowie ‚Turn Down for What‘ mit DJ Snake. Im Februar 2024 trat er außerdem bei Ushers Halbzeitshow des Super Bowl auf.

Nach Nathans Verschwinden wurde in Georgia eine Suchaktion eingeleitet. Seine Leiche wurde schließlich in einem Gewässer nahe seinem Zuhause entdeckt. Lil Jon und Nathans Mutter Nicole Smith bestätigten den Tod gegenüber ‚Page Six‘. Der Rapper erklärte, er sei „zutiefst erschüttert“ über den Verlust. Nathan sei ein fürsorglicher und warmherziger Mensch gewesen, der seine Familie und Freunde von ganzem Herzen geliebt habe. Die Gerichtsmedizin von Fulton County stellte Psilocybin, den psychoaktiven Wirkstoff bestimmter halluzinogener Pilze, in Nathans Körper fest und stufte den Tod als Unfall ein.