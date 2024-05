Musik Lil Nas X: Das Touren war eine große Herausforderung

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 08:00 Uhr

Der Rapper hatte Schwierigkeiten damit, sich auf seine Live-Konzerte einzulassen.

Lil Nas X fühlte sich wie ein „Hochstapler“, als er mit dem Touren begann.

Der Rapper wurde zunächst online berühmt und musste sich an einen neuen Lebensstil gewöhnen, als er 2022 erstmals auf Tournee ging. Im Gespräch mit BBC verrät der 25-jährige Sänger, der mit bürgerlichem Namen Montero Hill heißt: „Bei den Proben fühlte es sich noch nicht wie das echte Ding an. Ich fühlte mich, als würde ich da rausgehen und meinen besten Eindruck von einer Person [auf Tour] machen.“

Der ‚Old Town Road‘-Hitmacher hatte anfangs Schwierigkeiten, mit dem Touren zurechtzukommen und gesteht, dass er das Auftreten auf der Bühne als eine bizarre Erfahrung empfand. „Ich habe mich gefragt: ‚Was mache ich hier oben? Das fühlt sich nicht richtig an’“, enthüllt er. „Es war nicht so, als würde man online mit Leuten reden. Ich hatte echte menschliche Wesen vor mir. Es war seltsam.“

Trotz seiner Charterfolge will sich Lil Nas X nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. „Was den Druck angeht, willst du sicherstellen, dass du [Hits] hast, denn in der Öffentlichkeit gibt das einer Person Wert“, erklärt er. „Natürlich kenne ich meinen eigenen Wert, aber das sind die Dinge, die deine Familie und die Leute um dich herum ernähren, die geholfen haben, das aufzubauen, was du geschaffen hast. Es ist also wichtig. Ich kann nicht einfach sagen, dass ich auf Hits verzichten kann, weil ich sie brauche.“