Stars ‚Lilo Stitch‘-Star David H.K. Bell: Autopsiebericht des toten Stars wurde veröffentlicht

Bang Showbiz | 20.08.2025, 14:00 Uhr

David H.K. Bell soll Berichten von seinem Autopsiebericht zufolge zum Zeitpunkt seines Todes unter vier „pathologischen Diagnosen“ gelitten haben.

Der ‚Lilo Stitch‘-Darsteller, der in dem im Jahr 2025 erschienenen Realfilm-Remake des Disney-Films von 2002 als Big Hawaiian Dude im Abspann genannt wurde, war am 12. Juni im Alter von 46 Jahren auf Hawaii verstorben.

Und jetzt gibt es neue Details zum tragischen Tod des verstorbenen Darstellers. Berichten des ‚PEOPLE‘-Magazins zufolge seien in Bells Autopsiebericht unter anderem die Diagnosen akutes Atemversagen, Sepsis, hypertensive/atherosklerotische Herzerkrankung und krankhafte Fettleibigkeit festgestellt worden. Atherosklerose wird durch Fette, Cholesterin und andere Substanzen verursacht, die sich in oder an den Arterienwänden ablagern. Die Erkrankung führt zu einer Verengung der Arterien, wodurch der Blutfluss blockiert wird oder platzt, was zu einem Blutgerinnsel führt. An anderer Stelle in der Autopsie, die am 19. Juni im Kona Community Hospital in Kealakekua auf Hawaii durchgeführt und am 10. Juli abgeschlossen wurde, stellte der Bericht fest, dass Bell auch an Stauungsdermatitis und Ödemen litt. Der Autopsiebericht ergab zudem, dass der Star vor seinem Tod über Atembeschwerden geklagt habe.