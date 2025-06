Stars Kristen Bell: Sie will nicht außerhalb von Los Angeles arbeiten Kristen Bell weigert sich, außerhalb von Los Angeles zu arbeiten, weil sie „physisch nicht in der Welt agieren kann“, wenn sie nicht in der Lage ist, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Die 44-jährige Schauspielerin ist Mutter von zwei Töchtern – Lincoln (12) und Delta (10) – mit ihrem Ehemann Dax Shepard und Kristen hat […]