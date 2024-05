Das steckt dahinter Lily Allen lässt Ehemann David Harbour ihr Smartphone kontrollieren

Lily Allen und David Harbour kontrollieren gegenseitig, welche Apps sie auf ihren Handys nutzen. (the/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 14:59 Uhr

Sängerin Lily Allen möchte sich ihre kreative Energie als Musikerin bewahren und greift dazu zu ungewöhnlichen Mitteln: Ehemann David Harbour hat die Kontrolle über die Apps auf ihrem Smartphone.

Für manche Paare ein absolutes No-Go, für Lily Allen (39) hingegen sogar ein freiwilliger Wunsch: Wie die Sängerin in einem aktuellen Interview mit der "The Sunday Times" verraten hat, kontrolliert ihr Ehemann David Harbour (49) ihr Smartphone. Der Grund dafür ist ihre eigene Überzeugung, dass der Gebrauch von Smartphones im Alltag sich negativ auf ihre eigene Kreativität als Künstlerin auswirkt.

Im Gespräch mit der "Sunday Times" und ihrer Freundin Miquita Oliver (40) erklärt Allen: "Die kreative Seite meines Gehirns ist durch mein Smartphone ruiniert worden. Ich habe das Gefühl, dass es jedem so geht." Sie kenne niemanden, der sage, dass sich die Lebensqualität aufgrund des Smartphones verbessert habe. "Ich glaube, es hat uns als Spezies zerstört. Es ist furchtbar, dass sie so konzipiert sind, dass sie süchtig machen."

Lily Allen und David Harbour kontrollieren sich gegenseitig

Vor diesem Hintergrund haben Lily Allen und David Harbour offenbar beschlossen, sich gegenseitig vor den negativen Auswirkungen der Smartphones auf ihr Leben zu bewahren. "Ich habe jetzt ein Kinderhandy namens Pinwheel. Damit kann man nicht surfen oder Social Media nutzen, aber Uber und Spotify funktionieren. Mein Mann ist der Betreuer des Telefons, also er kontrolliert, welche Apps ich auf meinem Handy haben darf. Im Gegenzug bin ich die Kontrolleurin seines Handys. Weil sie für Kinder gemacht sind, ist er mein Elternteil und ich seiner", erklärt sie im Interview und scherzt: "Wie heißt Ihr Kind? David, 50 Jahre alt."

Auch ihren beiden Töchtern Ethel (12) und Marnie (11) aus der Beziehung mit Ex-Ehemann Sam Cooper (46) habe sie die Smartphones weggenommen, nachdem sie in einem Buch gelesen habe, dass Kinder diese Geräte erst am 14 Jahren benutzen sollten.

Seit Mitte März veröffentlicht Lily Allen zusammen mit der britischen Fernsehmoderatorin Miquita Oliver zweimal wöchentlich neue Episoden ihres Podcasts "Miss Me?", den sie jeweils an ihren Wohnorten Brooklyn und London aufnehmen. Mit ihren Gesprächen rund um heikle Themen schaffen es die Frauen regelmäßig in die Top Ten der britischen Podcast-Charts.

Für Lily Allens Ehemann hat Oliver im "Times"-Interview nur positive Worte übrig: "Er bringt sie zum Lachen. Lily liebt es zu kichern. Von der ersten Sekunde an, in der ich David traf, schätze ich seine Energie. Er ist sehr nett. Und er mag sie wirklich, wirklich gern." Die Sängerin und der "Stranger Things"-Star sind seit September 2020 miteinander verheiratet.