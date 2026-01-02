Stars Lily Allens Töchter haben Schwierigkeiten mit dem Leben zurück in Großbritannien

Lily Allen - June 2025 - Avalon - Serpentine Summer Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 18:00 Uhr

Lily Allens Töchter tun sich schwer damit, sich wieder an das Leben im Vereinigten Königreich anzupassen.

Die 40-jährige Sängerin hat mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper die Töchter Ethel (14) und Marnie (12) und gibt zu, dass ihre Kinder mit den Veränderungen zu kämpfen haben, die der Umzug zurück nach Großbritannien nach mehreren Jahren in New York mit sich gebracht hat. Lily – die sich 2024 von ihrem zweiten Ehemann David Harbour trennte – sagte in ihrem Podcast ‚Miss Me?‘: „Meine Kinder sind im Moment verdammt durchgedreht … Sie entwickeln gerade stark ihre Persönlichkeiten. Das ist einfach viel. Es gibt viele Fragen. Es gibt im Moment viele Veränderungen in unserem Leben. Wir haben das Haus gewechselt, wir haben das Land gewechselt, wir haben die Schulen gewechselt – das ist eine Menge.“

Die ‚Not Fair‘-Interpretin erklärte außerdem, dass sie den Akzent ihrer jüngsten Tochter kaum wiedererkenne, da er sich seit der Rückkehr nach Großbritannien komplett verändert habe. Lily sagte: „Ihre Akzente haben sich verändert, weil sie zurückgekommen sind. Marnie klingt jetzt richtig wie Prinzessin Margaret. Ich denke mir: Wer bist du? Wirklich, vor sechs Monaten war sie noch so (mit New-York-Akzent): ‚What? No …‘ Und jetzt ist es wie eine völlig andere Person.“

Lily blickte außerdem auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurück, in dem sie das Album ‚West End Girl‘ veröffentlichte, das das Scheitern ihrer Ehe mit dem ‚Stranger Things‘-Schauspieler Harbour thematisiert. Sie sagte: „Ich habe dieses Jahr ziemlich viel gemacht. Ich habe ein Album fertiggestellt, mir die Brüste machen lassen, einen Nervenzusammenbruch gehabt, war eine Zeit lang im Krankenhaus, bin wieder rausgekommen, habe eine Weile gepodcastet und dann eine der härtesten Rollen im Theater gespielt und mich (in der Rolle der Hedda Gabler) sieben Wochen lang jeden Abend umgebracht.“