Ist er Emilys Neuer? Lily Collins dreht in Rom: Neuer Darsteller bei „Emily in Paris“

Lily Collins und ihr neuer "Emily in Paris"-Kollege Eugenio Franceschini bei den Dreharbeiten in Rom. (eee/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 12:09 Uhr

Der Cast von "Emily in Paris" hat die Kulisse gewechselt: Gedreht wird nun auch in Italien. In Rom ist Lily Collins nun mit einem neuen Co-Star abgelichtet worden.

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Emily in Paris" sind in vollem Gange. Dieses Mal führen die neuen Folgen den Cast rund um Hauptdarstellerin Lily Collins (35) auch nach Italien. Die Schauspielerin gab in dieser Woche über Instagram bekannt, dass einige Folgen in der Hauptstadt Rom gedreht werden. Nun sind erste Fotos von Collins und einem italienischen Schauspielkollegen aufgetaucht.

Neuer Freund für Emily Cooper?

Bei Collins' Co-Star handelt es sich um den Newcomer Eugenio Franceschini (32), der offenbar Emilys neue Flamme spielt. Die wurde am Ende von Staffel drei schließlich von ihrem Freund Alfie (Lucien Laviscount, 31) verlassen und ist damit in Staffel vier wieder als Single unterwegs. Collins und Franceschini wurden bei romantischen Szenen in einem italienischen Restaurant und am Trevi-Brunnen abgelichtet. Anschließend gab es eine Fahrt auf der Vesper.

Collins war wie gewohnt in einem modischen Outfit zu sehen, das aus schwarzem Minirock, einer blauen Off-Shoulder-Bluse mit Polka Dots, Perlenohrringen und einem Seidentuch im Haar bestand. Ihr vermeintliches Serien-Date trug ein rotes T-Shirt, eine rote Jacke und schwarze Jeans.

Dreharbeiten in Italien

Auf Instagram teilte Collins bereits eine Fotoreihe mit Ashley Park (32), die bei "Emily in Paris" die Rolle der Mindy Chen spielt. "Wenn du die erste auf der Tanzfläche bei der Abschlussparty bist. Nächster Halt: Rom!", schrieb Collins. Auf den Fotos lachen die beiden Schauspielerinnen, während sie vor einem kleinen Boot posieren.

Park ist unlängst wegen eines septischen Schocks in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ende Januar gab sie aber bekannt, wieder ans Serienset zurückgekehrt zu sein.

"Emily in Paris" feierte im Oktober 2020 Premiere auf dem Streamingdienst Netflix. Nach einem erfolgreichen Start wurde die Serie von Netflix schon bald um eine zweite Staffel verlängert, die im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die Premiere der dritten Staffel fand ein Jahr später statt. Wann die neuen Folgen zu Staffel vier erscheinen, ist noch nicht bekannt.