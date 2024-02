Film Linda Hamilton: Kein Interesse an Rückkehr zum ‚Terminator‘-Franchise

Linda Hamilton - CinemaCon Big Screen Achievement Awards 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 13:36 Uhr

Linda Hamilton verriet, dass sie kein Interesse an einer Rückkehr zum ‚Terminator‘-Franchise habe.

Die 67-jährige Schauspielerin hatte zuvor in drei Filmen der Science-Fiction-Actionserie die Rolle der Heldin Sarah Connor dargestellt, hatte aber nach der enttäuschenden Resonanz auf den Streifen Terminator: Dark Fate von 2019 keine Lust darauf gehabt, die Rolle noch einmal zu spielen.

In einem Gespräch gegenüber ‚Business Insider‘ erklärte Linda: „Ich bin fertig. Ich bin fertig damit. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Die Geschichte ist erzählt worden, und zwar zu Tode.“ Filmemacher James Cameron verkündete zuvor, dass er „in den Gesprächen“ über einen ‚Terminator‘-Neustart sei, wobei Linda aber einfach nur wenig Sinn darin sehen würde, das Franchise noch einmal neu zu beleben. „Warum irgendjemand den Film neu auflegen würde, das ist mir ein Rätsel. Aber ich weiß, dass unsere Hollywood-Welt aktuell auf den Neuauflagen basiert“, sagte Hamilton. Sarah Connor hatte sich zu einer beliebten Figur entwickelt, aber Linda sei der Beifall unangenehm gewesen, da sie betonte, dass ihr Alter Ego im Laufe der Geschichte viele schlechte Entscheidungen traf. Der ‚Kinder des Zorns‘-Star fügte hinzu: „Ich habe echt das Gefühl, dass Sarah Connor keine Ikone ist. Sie ist eine Frau, die sich in der Hölle befindet. Sie trifft einige echt schlechte Entscheidungen. Sie ist keine gute Mutter, sie ist eine gute Kämpferin. Man versucht also, die Details zu analysieren und zu sagen: ‚Nun, sie respektieren ihre Stärke und ihre Macht, und ich habe eine Kriegerin erschaffen, aber sie ist ein sehr unvollkommener Charakter. Sie ist eine unvollkommene Person.'“